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Hâkim karşısına çıkan Trump suçlamaları reddetti

3 saat önce

Devlet sırlarını içeren gizli belgeleri özel konutunda saklayıp yetkililere teslim etmemekle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump hâkim karşısına çıktı. Trump, mahkemede suçlamaları reddetti.

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Mahkemede Trump, birlikte yargılandığı yardımcısı Walt Nauta ve avukatları Chris Kise ve Todd Blanche ile yan yana oturdu.
Mahkemede Trump, birlikte yargılandığı yardımcısı Walt Nauta ve avukatları Chris Kise ve Todd Blanche ile yan yana oturdu.Fotoğraf: Jane Rosenberg/REUTERS

Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlet sırlarını içeren gizli belgeleri konutunda saklamak ve yetkililere teslim etmeyi reddetmeklesuçlandığı davada hâkim karşısına çıktı.

Trump'ın avukatları, müvekkillerinin tüm suçlamaları reddettiğini söyledi. Trump 47 dakika süren duruşmada hiç konuşmadı.

Herhangi bir koşul ya da seyahat kısıtlaması olmaksızın mahkemeden ayrılmasına izin verilen Trump'ın kefalet ödemesine de gerek olmadığına karar verildi. Yargıç Jonathan Goodman, Trump'ın davadaki tanıklarla irtibata geçmesiniyse yasakladı.

Goodman, Trump ile birlikte yargılanan yardımcısı Walt Nauta hakkında da aynı kararları verdi.

Trump'ın dava kapsamında ne zaman yeniden hâkim karşısına geçeceği bilinmiyor. Mahkeme kayıtlarında bir sonraki duruşma için tarih belirtilmedi.

Trump mahkeme binasından ayrıldıktan sonra Miami'deki bir Küba restoranına gitti.
Trump mahkeme binasından ayrıldıktan sonra Miami'deki bir Küba restoranına gitti.Fotoğraf: Alon Skuy/Getty Images

Yaklaşık 2,5 yıl önce Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre saldırısının hafızalardaki yerini koruduğu ABD'de Miami'deki duruşma nedeniyle mahkeme binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Ancak Miami Belediye Başkanı Francis Suarez gazetecilere yaptığı açıklamada kentte herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını söyledi.

Bugün 77 yaşını dolduran Trump, federal bazda suçlamalar nedeniyle hâkim karşısına çıkan ilk eski ABD Başkanı oldu. Trump geçen Nisan ayında da New York'ta eyalet bazındaki suçlamalar nedeniyle hâkim karşısına çıkmıştı. Trump, söz konusu davada, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde eski porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödediği iddiasıyla kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Biden'ı suçladı

Hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak defaatle masum olduğunu söyleyen Trump, mahkemeden sonra da Biden yönetimini suçladı.

Özel uçağıyla New Jersey'e döner dönmez katıldığı bir mitingde konuşan Trump, "Bugün ülke tarihimizin en kötü ve çirkin güç suistimaline şahit olduk" dedi. Cumhuriyetçi siyasetçi, "Bugün, rezillik olarak yazılacak" diye ekledi.

ABD'de 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Trump, kendisine siyasi amaçlarla dava açıldığını iddia ediyor.

Miami'deki evi aranmıştı

Trump'ın Florida'daki malikânesi Mar-a-Lago, geçen Ağustos ayında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından basılarak aranmıştı. Aramalarda karton kutular içinde saklanan 100'den fazla gizli belge bulunmuştu. Trump'ın konutunun banyo, duş, yatak odası, balo salonu ve ofis gibi farklı noktalarında saklandığı tespit edilen gizli belgeler, nükleer programların yanı sıra ABD ve yabancı devletlerin savunma ve silah kapasitelerine ilişkin bilgiler içeriyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın konutunun banyosunda kutuların içinde saklanan belgelerin fotoğraflarını yayımladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın konutunun banyosunda kutuların içinde saklanan belgelerin fotoğraflarını yayımladı.Fotoğraf: U.S. Justice Department/Handout/REUTERS

Trump hakkındaki 49 sayfalık iddianame geçen Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı. İddianamede Trump'a 37 ayrı suçlama yöneltiliyor. Bunlardan 31'i ulusal savunma bilgilerini kasıtlı olarak alıkoyma suçlamasıyla bağlantılı. Trump, Ocak 2021'de görevini bırakarak Beyaz Saray'dan ayrılırken devlet sırlarını içeren yüzlerce gizli belgeyi Florida'daki konutuna götürmek, iade etmeyi reddetmek, müfettişlerce geri alınmasına engel olmak ve yalan ifade vermekle suçlanıyor.

20 yıla varan hapis cezası

İddianamede ABD devletinin hassas sırlarını erişim yetkisi olmayan kişilerle paylaştığı da öne sürülen Trump'ın daha önce karşılaştığı suçlamalardan çok daha ciddi boyutta iddialar içeren bu davada suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Ancak Reuters haber ajansına konuşan hukukçular, Trump suçlu bulunsa dahi bunun başkanlık için yarışmasına ya da başkan olmasına engel teşkil etmeyeceğini belirtti.

Trump, 2024 seçimleri öncesi Cumhuriyetçi adaylar arasında yapılan anketlerde açık ara önde gidiyor. Hafta başında yapılan Reuters/Ipsos anketi, Trump'ı, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak yarışabilmek için mücadele veren bir diğer isim olanFlorida Valisi Ron DeSantis'in 20 puan önünde gösterdi. Anket, Cumhuriyetçilerin yüzde 81'inin Trump'a yönelik suçlamaların siyasi olduğunu düşündüğünü de ortaya koydu.

DW,rtr,AP/CÖ,EC

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