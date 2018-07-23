Guterres'ten uyarı: Birleşmiş Milletler'in parası bitiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, üye devletlere çağrıda bulunarak, BM bütçesi için taahhüt ettikleri aidatları ödemelerini istedi. BM gibi bir örgütün "parasız kalmaması" gerektiği uyarısında bulunan Guterres, şimdiye kadar bir yıl içinde kaynaklarının hiç bu kadar hızlı tükenmediğine dikkat çekti.

Guterres üye devletlere gönderdiği mektupta, yıllık bütçede Haziran ayı sonu itibariyle 139 milyon dolar açık olduğuna dikkat çekerek, henüz aidatını ödemeyen devletlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini hatırlattı.

BM Genel Sekreteri Antoni Guterres

BM Genel Kurulu 2017 yılı Aralık ayında 2018 ile 2019 yılları için 5 milyar 400 milyon dolarlık bir bütçe üzerinde uzlaşma sağlamıştı. 193 üye devletten şimdiye kadar sadece 112’sinin aidatını ödediği bildiriliyor.

Bütçenin yüzde 22'sini karşılayan ABD geleneksel olarak ödemeleri yıl sonunda yapıyor. BM'nin verdiği bilgiye göre Almanya ise Şubat ayında yaklaşık 155 milyon dolar ödedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, BM personelini etkilemeyecek şekilde birçok alanda tasarrufa gidilmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, 81 üyenin en kısa sürede ödeme yapması gerektiğini tekrarladı. Ödeme yapmayan 81 üye arasında Suudi Arabistan'ın yanı sıra Nijer ve Kongo gibi yoksul üyeler ve çatışmaların sürdüğü Suriye ve Afganistan da yer alıyor.

DW,Reuters/GA,BÖ

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