Guterres'ten Refah için "felaket" uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'i Refah kentine kapsamlı bir operasyon düzenlemekten kaçınmaya çağırdı. Böyle bir saldırının "stratejik hata" ve "insani felaket" olacağını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına Birleşmiş Milletler'den (BM) en üst düzeyde tepki geldi. Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'i Refah'a kapsamlı bir operasyon düzenlemekten kaçınmaya çağırdı.

"Kapsamlı bir operasyon insani felakete yol açar" diyen Guterres, Refah'a böyle bir saldırının "stratejik bir hata" ve "insani açıdan felaket" olacağını söyledi. İsrail ve Hamas'ı ateşkes anlaşması yapmaya çağıran BM Genel Sekreteri, bir anlaşma olmadan İsrailli rehinelerin evlerine dönemeyeceğini kaydetti.

Tüm bölgenin kaderini etkileyecek bir "karar anında" olunduğunu da ifade eden Guterres, yüz binlerce Filistinli sivil için gidecek güvenli bölge olmadığına dikkat çekerek, bölgeye insani yardım geçişi için Refah ve Karem Şalom kapılarının derhal açılması gerektiğini vurguladı.

Hamas'tan İsrail'e "son şans" uyarısı

Rehinelerin durumuna dair uluslararası basına konuşan bir Hamas yetkilisi ise Refah operasyonunu genişletmeden önce rehinelerin serbest kalması için İsrail'in son bir şansı olduğunu söyledi. Hamas'ın elinde 35'i ölü 128 rehine olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), sivillerin zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve savaş suçu sayıldığını hatırlatarak İsrail'e "savaş suçu" uyarısında bulundu. BM'nin insani yardım örgütü (OCHA) de İsrail operasyonlarının bölgede yardım faaliyetlerini aksattığını, sahadaki BM personelinin korku ve panik içinde olduğunu kaydetti.

AFP / ET,MUK

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