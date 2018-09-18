 Guterres′ten İdlib mutabakatına destek açıklaması | DÜNYA | DW | 18.09.2018

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DÜNYA

Guterres'ten İdlib mutabakatına destek açıklaması

Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatına ilişkin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden açıklamalar geldi. Anlaşmanın insani yardımların ulaştırılmasının önünü açması bekleniyor.

Antonio Guterres (picture-alliance/Photoshot/Li Muzi)

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin Birleşmiş Milletler’den (BM) açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İdlib’de silahlardan arındırılmış bir tampon bölge kurulmasını öngören anlaşmayı olumlu karşıladıklarını söyledi. Guterres söz konusu bölgede "her türden askeri operasyonun önlenmesi, milyonlarca sivilin korunması gerektiğini" belirtti. BM Genel Sekreteri, Suriye'deki savaşın tüm taraflarını anlaşmayı hayata geçirmeye ve yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'in tüm bölgelerine insani yardımların erişimini güvence altına almaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler daha önce yaptığı açıklamalarda İdlib'e topyekün bir operasyonun insani bir felaketi tetikleyeceği ve Suriye'deki yedi yıllık iç savaştaki en kötü katliamlardan birinin gerçekleşebileceği uyarısını yapmıştı.

Russland Sotschi Staffan de Mistura, UN-Sondergesandter für Syrien (picture-alliance/dpa/M. Tereshchenko)

Staffan de Mistura

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da BM Güvenlik Konseyi toplantısında anlaşmayı övdü. "İdlib'deki krizin önlendiğini görüyoruz" diyen De Mistura, gerginliğin azalmasının ülkenin iç savaş sonrası anayasasının hazırlanması için yapılacak müzakerelere kapı aralayacağını söyledi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da İdlib mutabakatına ilişkin "Uyarısını yaptığımız felaketi önleyebilir" yorumunu yaptı. Lowcock "Bu, yalnızca uygulamanın durdurulması mı? Yoksa merhametin başlangıcı, en karanlık tünelin sonundaki ışık parıltısı mı?" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada ise İdlib'de varılan anlaşmanın sivilleri koruması ve insani yardım erişimini güvence altına alması gerektiği kaydedildi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Rus Devlet Başkanı ve Türk Cumhurbaşkanı tarafından dün varılan anlaşmanın sivil hayatlar ile altyapının korunmasını ve aynı zamanda engelsiz ve sürdürülebilir insani erişimin güvence altına almasını bekliyoruz" dedi.

AFP,dpa/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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