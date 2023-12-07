Guterres'ten BM Güvenlik Konseyi'ne tarihi Gazze mektubu

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin ikinci en büyük şehri olan Han Yunus'un merkezine ilerlediklerini açıklarken, bölgedeki insani durum giderek ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, nadiren kullanılan bir yetkisini devreye sokarak Güvenlik Konseyi’ni yaklaşan insani kriz konusunda uyardı ve BM Şartı’nın 99. maddesine atıfta bulunarak üyelerden ateşkes talep etmelerini istedi. Guterres, Konsey’e kaleme aldığı mektupta, "İnsani ateşkes ilan edilmesine yönelik çağrımı yineliyorum. Bu acil bir durumdur. Sivil halkın daha fazla acı çekmesine mahal verilmemelidir" ifadelerini kullandu.

Onyıllardır kullanılmayan 99. maddeye dayanan yetki, BM Genel Sekreteri’ne Konsey üyelerini kendi kanaatine göre uluslararası barışı ve güvenliği tehlikeye sokabilecek durumlara karşı bilgilendirme imkanı veriyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Çarşamba günü Cenevre’de yaptığı açıklamada Gazze’deki insani krize dikkat çekti. Filistinlilerin Gazze'de "giderek derinleşen bir dehşetin içinde yaşadığını" belirten Türk, insani yardım çalışanlarının durumu 'kıyamet gibi' şeklinde tanımladığına dikkat çekti.

Bölgedeki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail’in saldırılarında şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk 16 bin 200’den fazla kişi öldürüldü; 42 binden fazla kişi ise yaralandı. Bombardımanlarda yıkılan binaların enkazında da çok sayıda kişinin olabileceği belirtiliyor.

Netanyahu: Sinvar'ı yakalamamız an meselesi

Bu tablo, uluslararası arenada İsrail’e yönelik eleştirilerin artmasına neden oluyor. Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyine daha fazla yakıt teslimatına izin verileceği açıklandı. Bu artışın insani durumun ağırlaşmasının ve salgın hastalıkların önüne geçme amacına yönelik olduğu belirtilirken, günlük olarak ne kadar yakıt teslimatına izin verileceği ise açıklanmadı.

İsrail Ordusu, Han Yunus'ta Hamas savunmasının kırıldığını ve örgütün merkezi mevzilerine saldırıların başladığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas’ın Gazze lideri Yahya El Sinvar’ın evine doğru ilerlediklerini, Sinvar'ın yerin altında bulunduğunun tespit edildiğini aktardı. Sinvar’ın kaçabileceğini belirten Netanyahu da "Ne var ki onu bulmamız an meselesi" diye konuştu.

dpa,AFP/SÖ,HT

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