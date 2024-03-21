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Guterres'ten AB'ye Gazze konusunda çifte standart uyarısı

21 Mart 2024

AB liderlerine çağrıda bulunan BM Genel Sekreteri, Ukrayna konusunda uluslararası hukuka gösterilen saygının aynısının Gazze'de de sergilenmesini istedi. AB yetkilisi Borrell ise "İsrail'in intikam hakkı yok" dedi.

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Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilere açıklamada bulundu.
Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilere açıklamada bulundu.Fotoğraf: Omar Havana/AP/picture alliance

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ve Gazze konularındaki yaklaşımlar üzerinden Avrupa Birliği (AB) liderlerine çifte standart uyarısında bulundu.

AB liderlerine çağrıda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası hukuka Ukrayna konusunda gösterilen saygının aynısının Gazze'de de sergilenmesini istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesine katılan Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uluslararası insani hukukun temel ilkesi, sivillerin korunmasıdır. Gazze'de de Ukrayna'da da çifte standartlar olmaksızın ilkelere bağlı kalmalıyız" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Guterres, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'deki sivil can kaybının da kınanması gerektiğini vurguladı.

Guterres, BM Antlaşması ve uluslararası hukukla güvence altına alınan standartlara tüm AB liderlerince saygı gösterilmesi için çağrıda bulundu.

27 üyeli AB, İsrail ve Filistinlilere yaklaşımı konusunda uzun süredir bölünmüş durumda. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı ve ardından başlayan savaşla birlikte bu farklılıklar daha da su yüzüne çıktı. Ancak şu ana kadar yaklaşık 32 bin kişinin öldürüldüğü Gazze'de can kaybı arttıkça ateşkes çağrısı yapan ülkelerin sayısı da yükseliyor.

AB, Gazze konusundaki bölünmüşlüğünün aksine Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı neredeyse blok olarak varoluşsal bir tehdit gibi görüyor. Ukrayna'ya milyarlarca euro maddi destekte bulunan AB, bu ülkeye silah ve mühimmat da sağlıyor.

AB liderleri, Brüksel'deki zirvede bir araya geldi.
AB liderleri, Brüksel'deki zirvede bir araya geldi.Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS

Borrell: İsrail'in intikam hakkı yok

Michel'in başkanlığında düzenlenen AB zirvesinde liderlerin Gazze'de ateşkes sağlanması için çağrıda bulunması bekleniyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirve öncesi yaptığı açıklamada, AB Konseyi'nin sadece sürdürülebilir bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çağrıda bulunmayacağını, aynı zamanda "Gazze'deki halkın kabul edilemez durumu için büyük bir endişe duyulduğunu göstereceğini" belirtti.

Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılmasının sağlanması için İsrail'e çağrıda bulunan ve AB liderlerinin de aynısını yapacağını ümit ettiğini söyleyen Borrell, bölgede yaşanan açlığa dikkat çekti.

AB Konseyi'nin İsrail'e bu konuda güçlü bir mesaj vermesini umduğunu belirten Borrell, bu mesajı "Blokajı, Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdur, sivilleri gözet" diye özetledi. Borrell, "İsrail'in elbette kendini savunma hakkı var. Ama intikam hakkı yok" diye konuştu.

DW,AP,Reuters/CÖ,BK

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