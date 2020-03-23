 Guterres: Koronavirüs insanlık için bir tehdit | DÜNYA | DW | 25.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Guterres: Koronavirüs insanlık için bir tehdit

Koronavirüs salgınının insanlığı tehdit ettiğini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumu yoksul ülkelere 2 milyar dolar değerinde insani yardımda bulunmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs salgınının "tüm insanlık için büyük bir tehdit" teşkil ettiğini söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu çerçevede Covid-19 hastalığına yol açan virüsle mücadele için dünya çapında acil yardım çağrısında bulundu.

Guterres Çarşamba günü yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle uluslararası toplumun "kendilerini koruyabilecek durumda olmayan milyonlarca insanın” imdadına yetişmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüsün "halihazırda çatışmaların, doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin mağduru olan ülkelere” sıçramakta olduğunu kaydeden Genel Sekreter, dünya ülkelerine 2 milyar dolar değerinde insani yardımda bulunma çağrısı yaptı.

Birçok ülkede insanların sıkışık mülteci kamplarında yaşadığını hatırlatan Guterres, bu insanların ellerini yıkayabilmek için su ve sabuna erişimlerinin olmadığını ve hasta olmaları durumunda hastane yatağı ve solunum cihazlarına da erişebilecek durumda olmadıklarını ifade etti. Guterres, "Haydi hep birlikte COVID-19'un sınırlı tıbbi kapasite ve dirence sahip ülkeleri mahvetmesini engellemek için elimizden geleni yapalım” diye konuştu.

Guterres, "Eğer kararlı bir biçimde harekete geçmezsek, korkarım ki virüs en kırılgan ülkelerde yer edinecek ve gezegende yayılmayı sürdürürken sınırları umursamaksızın dünyanın geri kalanını da tehlikeye sokacak” dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Çarşamba günü itibarıyla dünyada 438 binden fazla koronavirüs vakası kayıt altına alınırken, 19 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AFP,epd,dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

BM’den koronavirüs nedeniyle Suriye genelinde ateşkes çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi, savaşın taraflarını koronavirüs tehdidi nedeniyle ülkenin tamamında ateşkes ilan etmeye çağırdı. Pedersen, İdlib’te ateşkesin her an bitip şiddetin patlak verebileceği uyarısında bulundu. (24.03.2020)  

DSÖ: Sokağa çıkma yasakları yeterli değil

Almanya bugün ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulamayı gündemine alırken Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey bir yetkilisi sokağa çıkma yasaklarının tek başına yeterli olamayacağını açıkladı. (22.03.2020)  

DSÖ: ABD koronavirüsün merkezi haline gelebilir

ABD’de kayıt altına alınan koronavirüs vaka sayısının "ivme kazandığını" açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, ülkenin virüsün yeni merkezi haline gelebileceği uyarısında bulundu. (24.03.2020)  

DSÖ'den uyarı: Küresel salgın ivme kazandı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs küresel salgınının ivme kazandığını ancak salgının yönünü değiştirmenin hâlâ mümkün olduğunu açıkladı. BM’den de küresel ateşkes çağrısı geldi. (23.03.2020)  

Benzer içerik

Schweiz Genf | WHO | Coronavirus | Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor

DSÖ'den uyarı: Küresel salgın ivme kazandı 23.03.2020

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs küresel salgınının ivme kazandığını ancak salgının yönünü değiştirmenin hâlâ mümkün olduğunu açıkladı. BM’den de küresel ateşkes çağrısı geldi.

Deutschland Besuch des Österreichischen Außenministers Schallenberg bei Außenminister Maas

Maas'tan ırkçılığa karşı küresel mücadele çağrısı 24.02.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda Hanau'daki saldırıyı dile getirdi. Maas nefretin "tüm dünyanın acısını çektiği bir hastalık" olduğuna dikkat çekti.

Symbolbild Genitalverstümmelung | Kenia

Dünyada 200 milyon kadın sünnetli 06.02.2020

Dünya genelinde 200 milyon kız çocuğu ve kadın sünnetli. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre önümüzdeki 10 yılda 70 milyon kız çocuğu daha sünnet edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Tek başına ölüm, tek başına matem

Koronavirüs insanoğlunun belki de en büyük korkularından birini alevlendirdi, yalnız ölmek. Koronavirüsten ölenler son günlerini sevdiklerinden ayrı, geride kalanlar acılı günlerini tek başlarına geçiriyor.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  