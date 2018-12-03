 Guterres: İklim değişikliği karşılaştığımız en önemli sorun | DÜNYA | DW | 03.12.2018

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DÜNYA

Guterres: İklim değişikliği karşılaştığımız en önemli sorun

BM Genel Sekreteri Guterres dünyanın karşılaştığı en önemli sorunun iklim değişikliği olduğuna dikkat çekti. Guterres dünya devletlerini küresel ısınmanın önlenmesi için yeterince çaba harcamamakla eleştirdi.

USA Kalifornien 2017 | Überschwemmungen in Sun Valley (Getty Images/D. McNew)

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Polonya'nın Katowice kentinde başlayan BM İklim Zirvesi’nin hedefi Paris İklim Anlaşması'nın yanı sıra BM'nin uluslararası prestijini kurtarmak. Ancak bu o kadar da kolay olmayacağa benziyor. (02.12.2018)

Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı’nın açılışında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerine küresel ısınmayı ciddiye alma ve sıcaklığın artması ile oluşabilecek felaketlerin önlenmesi için cesaretli adımlar atılması çağrısında bulundu.

Guterres, iklim değişikliğini "karşılaştığımız en önemli sorun" sözleri ile nitelendirdi.

İklim Değişikliği Konferansı’na katılan yaklaşık 200 ülkenin temsilcisine seslenen Guterres, "iklim değişikliğinin yol açtığı yıkımlara tanık olmamıza rağmen, geri dönüşü olmayan ve felakete neden olacak iklim değişikliğinin önlenmesi için ne yeterince çaba gösteriyoruz ne de hızlı davranıyoruz" şeklinde konuştu.

Guterres, dünyanın içinde bulunduğu bu gecikmeyi geç olmadan gidermesi gerektiğinin altını çizdi. Küresel ısınmanın dünyadaki birçok insan için "hayati bir mesele" olduğunu vurgulayan Guterres, dünyanın küresel ısınmayı durdurmak için gösterdiği çabaların "yoldan çıktığını" ifade etti. Guterres, dünya devletlerinin küresel ısınmayı durdurmak için kararlı bir tutum izlemesi gerektiğini belirtti.

Küresel ısının 1,5 derecenin üzerinde artması halinde oluşabilecek olumsuz sonuçlara dikkat çeken BM Genel Sekreteri, dünya genelinde karbon emisyonunun 2030'a kadar yüzde 45 seviyesine düşürülmesi, 2050 yılında ise tamamen sıfırlanması çağrısında bulundu.

Guterres dünya genelinde karbon emisyonunu düşürme çağrısında bulundu

Guterres dünya genelinde karbon emisyonunu düşürme çağrısında bulundu

Uzmanlardan uyarı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) uzmanları, iklim değişikliği konusunda önlem alınmazsa, 2100 yılına kadar küresel ısının 5 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

24’üncü BM İklim Değişikliği Konferansı'nda, küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulmasını hedefleyen Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçirilmesi için somut önlemler tartışılacak. 14 Aralık’a kadar sürecek İklim Değişikliği Konferansı’nda anlaşmanın uygulamaya geçirilmesi için gereken kuralların belirlenmesi öngörülüyor.

Finansman tartışma yaratıyor

İklim değişikliğinin önlenmesi için gereken finansman en çok tartışma yaratan konuların başında geliyor. 2015 yılında Paris’te yapılan İklim Değişikliği Konferansı'nda, sanayileşmiş ülkeler, kalkınmakta ve yeni sanayileşen ülkelere mali destek sözü vermişti.

Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği ve sular altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan geçen yılın ev sahibi Fiji'nin Başbakanı Frank Bainimarama, Pazar günü yaptığı açıklamada, iklim değişikliği konusunda izlenen siyasette hızlı bir değişim yapılması gerektiğini vurguladı. Konferans ev sahibi Fiji adına Almanya’nın Bonn kentinde yapılmıştı.

Güney Pasifik'te bulunan ada ülkesi Nauru'nun Başbakanı Baron Divavesi Waqa da, Paris İklim Anlaşması'nı kömür sanayini tam olarak durduramadığı için eleştirdi.

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İklim konferansında dünya halklarının sesi

AP,AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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İklim konferansında dünya halklarının sesi  

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