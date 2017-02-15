Guterres: Bu saçma savaş sona ermeli

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BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'daki savaşı sürdürmenin "ahlaki olarak kabul edilemez, siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak da anlamsız" olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çağırısı yaptı.
BM'nin New York'taki merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan BM Genel Sekreteri, savaşarak bir yere varılamayacağını söyledi.
Ukrayna'daki savaşın sürdürülmesinin "ahlaki olarak kabul edilemez, siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak da anlamsız" olduğunu belirten Guterres, "Bu saçma savaşı sona erdirme zamanı geldi" dedi. BM Genel Sekreteri, Ukrayna halkının "cehennemi" yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.
Rus güçlerinin ablukası altında olan Mariupol kenti ile ilgili de konuşan Guterres, "Mariupol düşse bile Ukrayna kent kent, sokak sokak, ev ev işgal edilemez" ifadelerini kullandı. "Bu savaşın kazanılması imkansız" diyen BM Genel Sekreteri, sözlerini "Er ya da geç savaş meydanından müzakere masasına dönülmek zorunda kalınacak" şeklinde sürdürdü.
Yaklaşık 10 milyon Ukraynalının evlerinden edildiğini belirten Guterres, savaşın etkilerinin küresel olarak da hissedilmeye başlandığını belirten BM Genel Sekreteri, savaşın gıda, enerji ve gübre fiyatlarının hızla yükselmesine neden olarak küresel bir açlık krizine sürüklenme tehlikesi taşıdığı uyarısında bulundu.
Müzakere masasında düşmanlıkları sona erdirmek için yeterince şey olduğunu belirten Guterres, "Şimdi ciddi şekilde müzakere etme zamanı" dedi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) verilerine göre, Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalıların sayısının 3,5 milyonu geçti. Ukraynalı mültecilerin 2 milyondan fazlasının da komşu Polonya'ya sığındığı bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'ta başlamıştı.
Reuters,dpa/BÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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