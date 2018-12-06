 Gucci ırkçılık tartışması yaratan kazağı raftan indirdi | YAŞAM | DW | 07.02.2019

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YAŞAM

Gucci ırkçılık tartışması yaratan kazağı raftan indirdi

Moda dünyasında ırkçılık tartışması yaşanıyor. Eleştirilerin hedefinde koleksiyonunda siyah renkte bir kazağa yer veren İtalyan moda evi Gucci var. Gucci, özür dileyerek kazağı piyasadan çekti.

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İtalyan moda evi Gucci, sosyal medyada ırkçılık tartışması yaratması üzerine siyah renkteki bir kazağını piyasadan çekme kararı aldı.

Tepki toplayan kazak, yüzün yarısını bir kar maskesi gibi kapatıyor. Kazağın tasarımında dudak kısmı açıkta bırakılmış ve etrafında kırmızı yün tercih edilmiş. Tasarımın tartışma yaratmasının nedeni ise, 19. yüzyılda tiyatroda Afrika kökenli karakterlerin canlandırılması için kullanılan abartılı makjay tekniğini akıllara getirmesi.

Gucci, Twitter üzerinden yayınladığı mesajla tüketicilerden özür diledi. Mesajda, "Aldığımız her kararda çeşitliliği, korunması ve saygı duyulması gereken bir değer olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Kazak, sıradışı tasarımları ile bilinen modacı Alessandro Michele tarafından tasarlanmıştı.

Irkçı suçlama ile karşı karşıya kalan tek moda evi Gucci değil. Bir başka İtalyan markası Prada da aksesuar serisinde yer alan bir ürünü yine ırkçılıkla suçlanmış ve ürününü piyasadan çekmek zorunda kalmıştı.    

Dolce&Gabbana adlı İtalyan firması da Çin'deki reklam kampanyası nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kampanyada, çubuklarla spagetti ve pizza yemeye çalışan Çinli bir kadın kullanılmıştı.

AFP/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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