Guardian: Karabağ için savaşçılara ayda 10 bin TL veriliyor

Dağlık Karabağ'da Suriye'den paralı askerlerin çatışmalara katıldığına dair haberler yoğunlaşırken İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde desteklediği milis gruplardan Karabağ için teklif aldığını belirten kişilerle konuştu.

"Komutanlar ve Türk güvenlik şirketleri için çalıştıklarını söyleyen aracıların savaşçılara üç ila altı aylık kontrat ve ayda 10 bin TL'lik maaş teklif ettiğini" aktaran gazete, yapılacak işin Azerbaycan'daki gözlem noktaları ile petrol ve doğal gaz tesislerini koruma olarak bildirildiğini kaydetti.

"24'ünde İstanbul'dan uçtuk"

The Guardian'a konuşan ve şu anda Dağlık Karabağ’da temas hattında olduğunu ifade eden 23 yaşındaki İdlibli Mustafa Halid takma isimli kişi 18 Eylül’de kaydolduğunu, 23 Eylül'de önce Gaziantep'teki bir askeri üsse naklediklerini ve 24 Eylül'de de İstanbul'dan bir askeri kargo uçağıyla Azerbaycan'a uçtuklarını aktardı. Halid, Suriye’de Türkiye tarafından desteklenen “Sultan Murat”, “Süleyman Şah” ve “Hamza Tugayı” fraksiyonlarından oluşturulan bin kişilik bir birliğin parçası olarak “Hawar Kilis sınır kapısından” Türkiye’ye girdiklerini kaydetti.

Sınır muhafızı üniforması

The Guardian haberinde, Mustafa Halid’in söylediklerinin uçakların hareketlerini takip eden Flight Radar internet sitesindeki bilgiler ve yer bildirimli fotoğraf ile gönderilen koordinatlarla uyumlu olduğunu yazdı. Haberde ayrıca Dağlık Karabağ’a gönderilen Suriyeli paralı askerlerin Azerbaycan sınır muhafızlarının giydiği mavi üniformaları giydiği aktarıldı.

"Benim için sadece bir iş"

Haberde Mustafa Halid’in “Başlangıçta buraya gelmekte tereddütlüydüm çünkü bu ülke hakkında hiçbir fikrim yoktu ve dillerini de bilmiyorum. İki ülke arasında çatışmaların olduğunu biliyordum ancak savaşa geldiğimi bilmiyordum. Sadece koruma görevi olacağını zannediyordum” dediği aktarıldı. Haberde Mustafa Halid’in Azerbaycan’a para kazanmak için gittiğini ve bu işe “sadece bir iş olarak baktığını” söylediği belirtildi.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü başladı. O günden bu yana devam eden çatışmalarda aralarında 30’dan fazlası sivil olmak üzere 200’ye yakın kişi hayatını kaybetti.

DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe