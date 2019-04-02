Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

Venezuela Kurucu Meclisi, muhalif lider Guaido’nun siyasi dokunulmazlığını kaldırdı. Böylece siyasetçinin gözaltına alınması mümkün olabilecek. ABD, Guaido’nun gözaltına alınmasının sert sonuçları olacağını duyurdu.
Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında süren iktidar mücadelesinde, hükümetin kontrolündeki Kurucu Meclis, muhalif hareketin lideri Juan Guaido’nun siyasi dokunulmazlığını kaldırdı. Kararı oy birliği ile alan Kurucu Meclis, Venezuela Yüksek Adalet Divanı'nın bu yöndeki talebini yerine getirdi. Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, böylece Guaido'ya yönelik adli kovuşturmanın sürdürülebileceğini açıkladı. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido ise, "Halk kararlı ve bizi hiçbir şey durduramayacak" dedi.
Guaido daha önce yaptığı açıklamalarda, siyasi dokunulmazlığının kaldırılması durumunda gözaltına alınacağı endişesi içinde olduğunu dile getirmişti. Hukuka aykırı bir şekilde kendini devlet başkanı ilan ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Guaido'ya ayrıca, yurt dışına çıkış yasağına rağmen şubat ayında Kolombiya'ya geçtiği ve oradan bir dizi Güney Amerika ülkesini ziyaret ettiği suçlaması yöneltiliyor. Son olarak mahkeme Guaido'ya 15 yıllık kamuda görev yasağı koymuştu.
Guaido yeni protesto çağrısı yaptı
Yandaşlarına konuşan Guaido, bu kararın kendisini frenleyemeyeceğini belirtti. "Riskin farkındayız ama yolumuzdan dönmeyeceğiz” diyen muhalif lider, destekçilerini Cumartesi günü tekrar Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı protesto gösterileri yapmaya çağırdı. Guaido, "Çoğunluk biziz ve bunu sokakta göstereceğiz” dedi.
Caracas hükümetini defaten uyaran ABD ise, Guaido'nun gözaltına alınması veya başına bir şey gelmesi halinde bunun sert sonuçları olacağını dile getirmişti. ABD, Almanya'nın da aralında bulunduğu yaklaşık 50 devlet ile birlikte Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyor. İktidardaki Maduro ise Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin ve Venezuela ordusunun desteğine sahip.
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Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido dokunulmazlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Ülkenin yüksek adalet divanı, bu konuda yetkili olan Kurucu Meclis’ten Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. (02.04.2019)
Venezuela Devlet Denetçiliği, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'yu kamu görevlerinden azletti. 15 yıl süreyle yetkileri elinden alınan Ulusal Meclis Başkanı Guaido "mücadeleye sokakta devam edeceğiz" dedi. (28.03.2019)