Guaido'nun çağrısına dünyadan ilk tepkiler

Venezuela'da geçen ocak ayında kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun beraberindeki bir grup silahlı askerle birlikte ayaklanma çağrısı yapması uluslararası alanda da yankı buldu.

Guaido'nun orduyu ve halkı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ayaklanmaya çağırmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ülkedeki durumu takip ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'ın yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Venezuela'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Venezuela'da ordunun Ulusal Meclis'in yanında olması, ülkenin anayasası ve Venezuela halkını koruması gerektiğini ifade etti. Bolton ordunun "demokrasinin gaspına karşı meşru kurumların" yanında olması gerektiğini söyledi.

Venezuela hükümeti, yaşananları "askeri darbe girişimi" olarak tanımlayarak Maduro destekçilerini devlet başkanlığı sarayının etrafında toplanmaya çağırmıştı.

İspanya: Herhangi bir askeri darbeyi desteklemiyoruz

Guaido'nun açıklamaları üzerine İspanya'dan "demokratik seçim" çağrısı geldi. İspanya hükümeti sözcüsü Isabel Celaa, gazetecilere yaptığı açıklamada, "kan dökülmemesini umduklarını" ve "herhangi bir askeri darbeyi desteklemediklerini" belirtirken Madrid'in Guaido'ya desteğini yineledi. Celaa, Venezeuela'da "dönüşümü" gerçekleştirebilecek "meşruiyete sahip" kişinin Guaido olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Guaido'ya destek verirken "askerleri ve Venezuela halkını, diktatörlüğe ve Maduro'nun gasbına karşı çıkarak tarihin doğru tarafında durmaya" davet etti.

Brezilya'dan destek Bolivya'dan kınama

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ülkesinin Venezuela'da demokratik geçiş sürecini desteklediğini ve ordunun da bunun bir parçası olması gerektiğini belirtti. Araujo Brasilia'da yaptığı açıklamada Brezilya hükümetinin Venezuela ordusunun Guaido'nun arkasında durmasını ve Maduro'yu görevden uzaklaştırmasını beklediğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Venezuela'daki krizin barışçıl bir biçimde çözüme kavuşmasını umduklarını söyledi. Brezilya'da mevkidaşı Araujo ile biraraya gelen Maas "Juan Guaido'ya olan desteğimiz hiçbir biçimde değişmedi" diyerek durumu yakından izlediklerini ifade etti.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise "Venezuela'da sağ kanat tarafından düzenlenen ve yabancı çıkarlara bağımlı darbe girişimini" "güçlü bir biçimde" kınadığını söyledi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Venezuela'daki gelişmeleri Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda ele aldığını duyurdu.

Guaido, geçen ocak ayında yaptığı çıkışın ardından ABD dâhil 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanınmıştı.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,EC

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