Guaido'dan yeni protesto çağrısı

Ekonomik krizin hüküm sürdüğü Latin Amerika ülkesi Venezula'da geçen hafta Meclis Başkanı Jaun Guadio'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle şiddetlenen siyasi kriz sürüyor.

Twitter hesabı üzerinden yayınladığı video-mesajıyla halkı Maduro'ya karşı yeni protestolar düzenlemeye çağıran Guadio, protestoların bu hafta Çarşamba-Cuma günleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

Halka sokaklara dökülmeye çağıran Guaido, ordudan da "halkın tarafında yer almasını" istedi. Guaido, Cumartesi günü hem Venezuela'da hem de tüm dünyada "geniş çaplı protestolar" düzenleneceğini açıkladı. Cumartesi günü, Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya seçimlere gidilmesi için sekiz günlük süre tanımış, aksi takdirde Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Söz konusu süre 3 Şubat'ta doluyor.

Maduro: Ültimatomu tanımıyorum

CNN Türk'ye Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Nicolas Maduro ise bu süreyi tanımadığını söyleyerek "Kimse bize ültimatom veremez" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Jaun Guadio'nun geçici devlet başkanlığını şu ana kadar Avustralya ve İsrail tanıdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında "Venezula'nın yeni yönetimini tanıdığını" açıkladı. Henüz resmen tanımamış olsalar da ABD, Kanada gibi çok sayıda ülke Guaido'ya destek açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuala'da muhalefete veya Amerikalı diplomatlara karşı şiddet kullanılmaması konusundan sert uyarılarda bulundu. Bolton, "ABD diplomatlarına, Guaido'ya ya da muhalefetin çoğunlukta olduğu meclise karşı her tür şiddet veya korkutmanın hukuk devletine yönelik ağır bir darbe" olacağını söyledi. Bolton, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında buna "belirgin şekilde karşılık verileceğini" ifade etti.

Guaido ordunun desteğini arıyor

Venezuala krizinde ordunun üst düzey mensuplarının Maduro'ya destek verdiği biliniyor. Ancak Guaido, düşük rütbeli askerlerin desteğini kazanmayı umuyor. Twitter hesabı üzerinden ordunun ülkede "demokratik düzenin yeniden tesisine dahil olması halinde" askerleri koruyan af yasasını paylaşan Guaido, "Bunu ailenizdeki askerlere, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dağıtın" dedi. Guaido, "Vatanımızın askerleri, bugün size şu emri veriyorum: Halka ateş açmayın, barışçıl gösterileri bastırmayın" dedi. Muhalefet lideri, ordunun "anayasanın yanında yer almasının zamanının geldiğini" de söyledi.

Öte yandan Maduro ise Pazar günü Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret etti. Maduro'nun ziyaretinde askerlerin, "Her zaman sadık kalacağız, asla ihanet etmeyeceğiz" sloganları attığı görüldü.

AFP/dpa,BÖ/HT

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