 Guaido′dan Pentagonla irtibata geçme girişimi | DÜNYA | DW | 12.05.2019

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DÜNYA

Guaido'dan Pentagonla irtibata geçme girişimi

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'nun, Venezuela'daki büyükelçisine, Pentagon ile olası askeri "işbirliği" için irtibata geçme talimatı verdiği bildirildi.

Venezuela: Juan Guaido in Caracas (Getty Images/E. Uzcategui)

Venezuela'da siyasi kriz tırmanırken, ABD'nin desteğini alan muhalefet lideri Juan Guaido'nun, ABD’nin Venezuela büyükelçisi olarak tanıdığı Carlos Vecchio'dan Pentagon ile "direkt iletişim" kanallarını açarak olası askeri "işbirliği" için irtibata geçmesini istediği bildirildi.

Guaido'nun ABD’nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya baskı yapmasını istediği ve hükümet üzerindeki baskıyı artıracak "her yolu denemeye hazır” olduklarını söylediği aktarıldı.

Protestocular azalıyor

Öte yandan muhalif lider, başkent Caracas'ta Cumartesi günü yaptığı mitingde destekçilerine "diktatörülükte" yaşadıklarını söyledi ve "evimizde oturup bekleme seçeneğimiz yok, sokağa çıkıp haklarımızı talep etmeliyiz" diyerek, Venezuelalılardan Nicolas Maduro’yu protestoya devam etmelerini istedi.

Ancak aylardır devam eden protestolarda toplanan kalabalığın artan baskı ve korku nedeniyle geçen haftalardaki gösterilere nazaran azaldığı bildiriliyor.

Venezuela Krise l Oppositionsführer Juan Guaido in Caracas

Başarısız darbe girişimi

Guaido 30 Nisan tarihinde bir grup askerle birlikte orduya ayaklanma çağrısı yapmış, ancak bu girişim sonuçsuz kalmış, altı kişi yaşamını yitirmişti.

Venezuela yönetimi bu olay sonrası şimdiye kadar 10 muhalif milletvekili hakkında ceza soruşturması başlattı. Bunlar arasında Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano da bulunuyor. Guaido'nun yardımcısı da olan Zambrano Cuma gününden beri bir askeri cezaevinde tutuluyor. Söz konusu milletvekillerinden üçü başka ülkelerin diplomatik temsilciliklerine, biri ise Kolombiya'ya sığındı.

Devlet Başkanı Maduro ülkenin eski istihbarat başkanı olan Christopher Figuera’nın da CIA için çalıştığını ve nisan ayı sonundaki başarısız darbe girişimini de koordine ettiğini ileri sürdü. 

Öte yandan Guaido'nun başlıca destekçisi olan ABD, Venezuela yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak için uyguladığı yaptırımların kapsamını genişletti. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre daha önce petrol ve bankacılık branşlarında uygulanan yaptırımlar artık savunma ve güvenlik branşlarını da kapsayacak. Venezuela'da bu branşlarda etkin olan ABD'li ve yabancı firmalara yaptırım uygulanabilecek.

AFP, AP/SSB,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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