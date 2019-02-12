Guaido yardım malzemeleri için tarih verdi

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve pek çok Batılı ülke tarafından tanınan Juan Guaido, hükümetin karşı çıktığı insani yardımların 23 Şubat'ta ülkeye sokulacağını ve halka ulaştırılacağını söyledi.

Başkent Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen mitingde konuşan Guaido, bunun mümkün olması için yüz binlerce taraftarını mobilize edeceğini belirtti. Guaido, kendini gönüllü olarak kaydettiren 250 bin taraftarına seslenerek hafta sonunda hazırlık yapmalarını istedi. Muhalif lider, "Hazırlanın. Çünkü oraya karavanlarla gitmemiz gerekecek" diye konuştu. Guaido, Venezuela ordusundan da yardımların ülkeye girebilmesi için bu konudaki direncini sonlandırmasını talep etti.

Maduro'nun tarafında yer alan ordu, malzemelerin girişini engellemek için Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır köprüsünü kapatmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Guaido, acil ilaç yardımlarına ulaşamadığı için 300 bin Venezuelalı hastanın hayati tehlikede olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riski taşıdığını belirtti.

Guido,Maduro’nun iktidarının sonunun geldiğini vurgulayarak "Venezuela’nın ilk kez bir zorbadan kurtarılmamış olacağını” belirterek, “Bu ilk kez olmuyor ama umarım son kez olacak” diye konuştu.

Geçen ay kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Guaido'nun yanlıları düzenledikleri gösteriyle ABD’nin gönderdiği acil yardımların ülkeye girişine izin vermesi için Devlet Başkanı Maduro üzerindeki baskıyı arttırmak istiyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise insani yardım çağrıları ve girişimlerinin ABD'nin ülkeye müdahale etme stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek bu “şova” izin vermeyeceğini belirtiyor.

BM verilerine göre, 2015'ten bu yana 2 milyon 300 bin kişi Venezuela'yı terk etmek zorunda kaldı.

Rusya'dan ABD'ye suçlama

Öte yandan Rusya, Venezuela'da siyasi krizin aşılması ve taraflar arasında diyaloğun tesis edilmesi için katkıya hazır olduğunu açıkladı. Rusya, ABD'yi de Venezula’nın içişlerine karışmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo'yu arayarak Venezuela’nın içişlerine her türlü müdahaleye karşı uyardığı belirtildi.

AFP,dpa, reuters, MK/BK

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