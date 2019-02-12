Guaido: Maduro’nun zamanı doluyor

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido DW'ye konuştu. Guaido, "gasp edilen yönetime son vererek geçici bir hükümet kurmak ve demokratik seçimleri gerçekleştirmek istediğini” söyledi.

Barış süreci için mücadeleye devam etmeyi görev edindiğini söyleyen Guaido, kendisini Venezuela'nın yeni devlet başkanı olarak görüp görmediği sorusuna, "Demokratik seçimlerde kimin kazanacağını göereceğiz” şeklinde yanıt verdi.

Ne var ki ülkede demokratik seçimlere uzanan yol oldukça uzun görünüyor. 35 yaşındaki muhalif lider ile devlet başkanı Nicolas Maduro arasındaki iktidar mücadelesi oldukça kritik bir noktaya geldi. Birçok Venezuelalı, muhalefetin sokaklardaki baskıyı kaldıramaz hale geleceğinden ve pes edeceğinden, ülkede bir gelişme göremeyen uluslararası toplumun da yakında Venezuela'yı unutup dünyada bir başka "sorunlu” bölgeye yöneleceğine inanıyor.

Guaido ise sonunda galip geleceklerinden emin. Maduro'nun zamanının dolduğunu söyleyen meclis başkanı, mevcut yönetimi "geleceği ve fikirleri olmayan, halkın desteğinden yoksun bir hükümet” olarak nitelendirdi. Muhalif lider, Maduro'nun giderek büyüyen bir hareketle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Kaçınılmaz olan süreci ertelemeyeceklerini” ifade etti.

"Yardımların ulaştırılması ufak ama önemli bir zafer”

Guaido'ya göre, yardım malzemelerinin ülkeye ulaştırılması da bu sürecin bir parçası. Maduro'nun sınırların bloke edilmesi talimatına rağmen gıda yardımların bir kısmı ülkeye ulaşmıştı. Yardımların Venezuela'ya girişine ilişkin detay vermekten kaçınan Guaido, "Bugün hayat kurtarmak için insani yardımların bir kısmını yerine ulaştırmayı başardık. Doğmamış bebeklerin hayatını kurtaracak 4 bin 500 gıda desteği hamilelere dağıtıldı” diye konuştu.

Yardımların yeterli olmasa da kısa bir süre için ihtiyaçları karşıladığını söyleyen Guaido, bunun yardımları "siyasi bir tiyatro ve ABD'nin ülkeye müdahelesinin ilk sinyali” olarak nitelendiren Maduro'ya karşı kazanılmış ufak ama önemli bir zafer olduğunu savundu.

Salı günü başkent Caracas'ta halka seslenen Guaido, 23 Şubat'ta yeni yardımların ülkeye ulaşacağını söylemişti. Muhalif lider, "insani yardımların ülkeye kesin olarak gireceğini; zira ülkeyi baskı altında tutan Maduro'nun Venezuela'dan ayrılmaktan başka çaresinin kalmadığını” ifade etmişti. Yardımlar ülkeye ulaşmadığı takdirde 300 bin Venezuelalının hayatını kaybedeceğini söyleyen Guaido, yaklaşık 2 milyon kişinin de sağlığının tehlikede olduğunu anımsatmıştı.

"ABD müdahelesinin olabileceğini iddia etmedim”

Maduro ile Guaido arasındaki iktidar mücadelesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Maduro'nun koltuğundan barışçıl bir biçimde ayrılmaması halinde ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söylemesiyle daha da gergin bir seyir almıştı. Trump üç hafta önce yaptığı açıklamada "tüm seçeneklerin masada olduğunu” söylemişti.

Maduro, ABD'nin Venezuela'da bir kukla hükümeti oluşturmaya çalıştığı yönündeki sözlerine Guaido, "Maduro'nın argümanları tükeniyor. Venezuela'da tüm kararların bağımsız biçimde alınacağını net bir biçimde ifade ettim. Baskıyı sona erdirmek için hangi güçlerin gerekli olduğuna biz karar vereceğiz” diye konuştu. Guaido, tarihi Latin Amerika'da felaketle sonuçlanan müdahalelerle dolu olan ABD'nin Venezuela'ya müdahele ihtimalini oldukça tartışmalı bir konu olarak nitelendirdi ve olası bir askeri müdahalenin olabileceğini hiçbir zaman öne sürmediğini söyledi.

Muhalif lider, dışarıdan bir desteğe gerek olmaksızın bir iktidar değişikliğine gidilmesi yönünde hâlâ umudu olduğunu belirtti. Guaido, "aldıkları maaşla geçinemeyen, baskı altına alınan, tıbbi yardım göremedikleri için yakınları hayatını kaybeden askerlerin yüzde 80 ila 90'ının halkın yüzde 80'i ile aynı hisleri paylaştığını” savundu.

Guaido, demokrasinin yeniden tahsisi sürecine katılmaları halinde askerlerin dokunulmazlığını garanti altına alan af yasasına güveniyor. Ne var ki birkaç istisna dışında ordu hala Maduro'nun arkasında duruyor.

Ordunun yardım malzemelerinin sivil halka ulaştırılmasının önünü açması gerektiğini söyleyen Guaido, "aksi takdirde bunu insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edeceğiz” diye konuştu.

Ülkede başlayan hareketin artık durdurulamayacağını vurgulayan muhalif lider, sözlerini şöyle noktaladı: "Hükümet en iyi bildiği şey olan baskı ve işkenceye, Venezuela'nın hazinesinden çalmaya devam edebilir. Ama biz halkımızın selameti için barışçıl ve demokratik dönüşümü gerçekleştireceğiz.”

Oliver Pieper

© Deutsche Welle Türkçe