 Guaido dokunulmazlığını kaybediyor | DÜNYA | DW | 02.04.2019

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DÜNYA

Guaido dokunulmazlığını kaybediyor

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido dokunulmazlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Ülkenin yüksek adalet divanı, bu konuda yetkili olan Kurucu Meclis’ten Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Venezuela Juan Guaidó spricht im Parlament (picture-alliance/AP Photo/E. Verdugo)

Venezuela Yüksek Adalet Divanı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı gelişen muhalif hareketin lideri Juan Guaido’nun siyasi dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Yüksek mahkeme, bu konuda yetkili yasama organı olan Venezuela Kurucu Meclisi’nden, hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen, yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve son olarak ülkesine 15 yıl boyunca herhangi bir siyasi görev üstlenmesi yasaklanan Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırmasını istedi.

Nicolas Maduro

Devlet Başkanı Maduro'ya, Rusya, Çin ve Türkiye de destek veriyor.

Kendini geçen Ocak ayında Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok Batı devletiyle Latin ve Güney Amerika ülkesi tarafından tanınıyor. İktidardaki Maduro ise Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin ve Venezuela ordusunun desteğine sahip.

Venezuela, Caracas: Oppositionsführer Juan Guaido besucht ein Treffen mit Anhängern

Nicolas Maduro’ya karşı gelişen muhalif hareketin lideri Juan Guaido

Guaido protestolara devam ediyor

Bu arada Guaido'nun önderlik ettiği protesto gösterileri de Venezuela’da devam ediyor. Ülkedeki elektrik ve su sorununa karşı kitlesel eylemlerde bulunacaklarını ifade eden Guaido, “Protestoda bulunacağız, taleplerimizi dile getireceğiz ve buna hakkımız olduğu için Venezuela sokaklarına çıkacağız” dedi. Ülkede yaşanan son elektrik kesintisi nedeniyle Venezuela’nın en büyük petrol rafinerisinde geçen hafta sonu çalışmalar durdurulmak zorunda kalınmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaşanan elektrik kesintilerinin ardından, elektrik tedarikinden sorumlu bakanı görevden aldı.

dpa,AFP,Reuters / ET,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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