Guaido 15 yıl kamu hizmetinden azledildi

Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun yetkileri 15 yıl geçerli olacak şekilde elinden alındı. Devlet denetçisi Elvis Amorosso, televizyon ekranlarından yapığı açıklamada muhalif liderin Ulusal Meclis Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı seyahat masraflarının nasıl karşılandığının hesabını veremediğini ve bu yüzden görevden azledildiğini söyledi.

Amaroso, Guaido'yu kamu hizmetinden mahrum bırakacak sürenin ise kanunla belirlenmiş üst limit olan 15 yıl geçerli olacağını kaydetti.Guaido'nun kişisel harcamaları konusunda gerçeği yansıtmayan beyanatta bulunduğu şüphesiyle Şubat ayında başlatılan inceleme kapsamında muhalif liderin yetkisiz kaynaklardan ödenek aldığı iddiası ortaya atılmıştı.

Guaido kararı kabul etmiyor

Denetçinin televizyonlarda yayınlanan görüntüleri üzerine bir açıklama yapan Guaido ise kararı reddetti. Kendisini 23 Ocak'ta ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider, Amaroso için "Kendisi genel denetçi değil… Böyle bir denetçiyi atama yetkisine sahip tek organ meşru meclistir" ifadesini kullandı. Sözlerine devam eden Guaido, mücadelelerine "sokaklarda devam edeceklerini" açıkladı.

Muhalif lider öncesinde de günler süren elektrik kesintileri yüzünden karanlığa gömülen ülkede Cumartesi günü halka sokaklara çıkma çağrısında bulundu.

Elektrik kesintileri devam ediyor

Öte yandan Venezuela'da Pazartesi günü başlayan elektrik kesintileri devam ediyor. Kesinti nedeniyle okullar ve işyerleri kapalı kalmaya devam ederken, halk yemek ve su bulabilme çabası veriyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Çarşamba akşamı devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, kesintilerin nedeni olarak ülkenin çoğuna elektrik sağlayan bir hidroelektrik santraline "sapkın sağcılar" tarafından yapılan "terörist saldırı" olduğunu söylemişti.

Aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, Maduro'nun görevinden ayrılması için baskı yapıyor ve ülkede erken seçimlerin düzenlenmesini talep ediyor. Maduro ise, Guaido'yu ABD'nin desteğiyle kendisine karşı darbe yapmakla suçluyor.

DW,AFP,rtr/ÇÖ,GA

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