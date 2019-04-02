Grindel FIFA ve UEFA’daki görevlerinden de istifa etti

Alman Futbol Federasyonu (DFB) başkanlığı görevinden sekiz gün önce istifa eden Reinhard Grindel, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ndeki (UEFA) görevlerini de bıraktığını açıkladı. 57 yaşındaki Grindel, “UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e gönderdiğim mektupla UEFA başkan yardımcılığı ve FIFA konseyi üyeliğinden istifa ettiğimi bildirdim” açıklamasında bulundu.

Nisan 2017'den beri FIFA konseyi ve UEFA yönetim kurulu üyesi olan Grindel'in UEFA'daki görevini 2021'e, FIFA'daki görevini de 2023'e kadar sürdüreceği öngörülüyordu.

"UEFA’nın iyi itibarını korumak benim için herşeyden önemli” diyen Grindel, bunun yanı sıra "FIFA'nın daha şeffaf olma ve iyi yönetim çabalarını” gölgelemek istemediğini ifade etti.

Grindel, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Grigori Sukris'den hediye olarak pahalı bir kol saatini kabul etmesine ilişkin Bild gazetesinde çıkan haberin ardından istifa etmişti. Grindel, istifası dolayısıyla yaptığı açıklamada da 6 bin euro değerindeki saati hediye olarak aldığını kabul etmişti.

Grindel, bugün yaptığı açıklamada da bu saati kabul etmesi ile herhangi bir "çıkar çatışmasına” girmediğinin altını çizdi. Grindel, ilgili kurumlara bu hediyeyi zamanında bildirmemiş olmasını da "kendisinin açıklanamaz bir saflığı” olarak nitelendirdi.

Bild gazetesinin haberinden önce, Spiegel dergisi de Grindel'in DFB'nin yan kuruluşu olan DFB Medya'nın Denetleme Kurulu Başkanı olarak 2016 ve 2017 yıllarında aldığı 78 bin euroya ilişkin bildirimde bulunmadığını iddia etmişti.

SID,dpa/JD,BK

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