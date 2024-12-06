Grimme Enstitüsü'nün yeni müdürü Çiğdem Uzunoğlu oldu

Almanya'da medya alanında faaliyet gösteren Grimme Enstitüsü'nün yöneticiliğine Çiğdem Uzunoğlu seçildi. Uzunoğlu, Grimme Enstitüsü'nde müdür olarak görev yapacak ikinci kadın oldu.

Almanya'da medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren Grimme Enstitüsü'nün yöneticiliğine seçildi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Marl kentindeki Grimme Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Çiğdem Uzunoğlu'nun yeni genel müdür olarak seçildiği belirtildi. Uzunoğlu, görevine 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Uzunoğlu, kamu yararına şirket statüsündeki Grimme Enstitüsü'nün hissedarlarının yaptığı toplantıda bu göreve seçildi.

Mayıs 2024'e kadar altı yıl boyunca Dijital Oyun Kültürü Vakfı'nın yöneticiliğini yürüten Çiğdem Uzunoğlu, bu görevi sırasında üçüncü taraflardan sağladığı fonlarla Vakfın bütçesini dört katına çıkarmayı ve personel sayısını dörtten 17'ye yükseltmeyi başarmıştı. Siyaset bilimleri diploması ile iş koçluğu sertifikasına sahip olan Uzunoğlu, Grimme Enstitüsü'nün yöneticiliğini üstlenen ikinci kadın olacak.

Grimme Enstitüsü'nün Hissedar Kurulu Başkanı ve Leipzig Halk Okulu Müdürü Heike Richter, Grimme Enstitüsü'nün son zamanlarda yaşadığı finansal zorluklara işaret ederek, Çiğdem Uzunoğlu'nun ağının geniş, kültür ve medya çalışmaları için üçüncü taraflardan fon edinme konusunda deneyiminin olduğunu belirtti.

Kuzey Ren Vestfalya Federal ve Avrupa İşleri ile Medya Bakanı Nathanael Liminski de "Çiğdem Uzunoğlu gibi son derece nitelikli bir yöneticiyi kazanabildikleri için çok memnun" olduğunu belirtti.

Grimme Enstitüsü tarafından her yıl Almanya'nın ödülleri arasında sayılan televizyon ödülleri ve online ödüller veriliyor.

DW/JD, EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?