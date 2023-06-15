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Grimm Kardeşler kürsüsü bu yıl Feridun Zaimoğlu'nun

1 saat önce

Kassel Üniversitesi'ndeki Grimm Kardeşler konuk profesör kürsüsü bu yıl ünlü Alman yazar Feridun Zaimoğlu'nun oldu. Zaimoğlu, çağdaş Alman edebiyatının önemli isimlerinden kabul ediliyor.

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Zaimoğlu, Almanya'da yeraltı edebiyatının önde gelen isimlerinden. Fotoğraf: DW

Türkiye kökenli ünlü Alman yazar şair ve ressam Feridun Zaimoğlu, Kassel Üniversitesi'nde Grimm Kardeşler Şiirsel Profesörlük kürsüsüne layık görüldü. Kürsüden sorumlu edebiyatçı ve medya bilimci Stefanie Kreuzer, Zaimoğlu'nu "Dilsel çeşitliliği deneysel ele alan son derece üretken bir yazar" olarak nitelendirdi. 1985'ten bu yana Kassel Üniversitesi tarafından her yıl ünlü yazar, yönetmen ve diğer sanatçılara bir yıllığına verilen kürsü, daha önce aralarında Herta Müller, Volker Schlöndorff ve Felicitas Hoppe’nin de bulunduğu çok sayıda tanınmış ismi ağırladı. Geçen yıl, kürsü yönetmen ve senarist Doris Dörrie’ye verilmişti. Söz konusu konuk kürsüsü kamuya açık bir şiir okuması ve öğrenciler için bir şiir seminerini de kapsıyor.

Çok yönlü bir yazar ve şair

Kiel’de yaşayan ve bu şehri "evi" olarak nitelendiren Zaimoğlu, farklı türlerde kaleme aldığı Almanca romanlarla çok sayıda ödül kazandı. 1964’te Bolu‘da doğan yazarın Almanya yolculuğu 1965’te başladı. Eserlerinde toplumdan dışlananları ve özellikle göçmenleri konu edinen Zaimoğlu, 1995'te yazdığı ve Türkçe'ye de çevrilen Kafa Örtüsü (Toplumun Kenarından Kanaka Sprak) ile tanınır hale geldi. 

Yazarın 1997'de kaleme aldığı "Abschaum - Die wahre Geschichte von Ertan Ongun" romanı 2000 yılında Lars Becker tarafından "Kanak Attack" ismiyle beyaz perdeye aktarıldı. Bir göçmen kadının hayatını anlatan "Leyla", 2006’da yayımlanırken, yarım kalan bir aşk hikayesini konu edinen "Aşk Yanığı" (Liebesbrand) 2008'de, Martin Luther hakkındaki "Evangelio" 2017'de yayımlandı. Yazarın Adolf Hitler'i roman kahramanı olarak aldığı "Bewältigung" ise 2022'de raflardaki yerini aldı.

Zaimoğlu, romanlarını yanı sıra çok sayıda tiyatro piyesi ve senaryo kaleme aldı.

Märchen | Gebrüder Grimm
Grimm Kardeşler'in eserleri edebiyat alanında önemli bir miras olarak kabul ediliyor. Fotoğraf: Bifab/dpa/picture-alliance

Grimm kardeşler kimdir?

Feridun Zaimoğlu'na verilen kürsüye adını veren Grimm kardeşler, ünlü Alman masal yazarları ve dilbilimciler Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm'dir (1786-1859). Jacob ve Wilhelm Grimm, 19. yüzyılda birlikte birçok masal ve efsane derlemesi yaptı. En tanınmış eserleri "Grimm Masalları" olarak bilinen derlemedir. Bu derleme, dünya çapında popülerlik kazanan ve birçok ülkede çocuklar ve yetişkinler arasında sevilen masalları içerir. Grimm kardeşler ayrıca Alman dilbilgisinin ve folklorunun derinlemesine araştırılmasıyla da tanınır. Derledikleri masallar ve çalışmaları, edebiyat ve dilbilim alanında önemli bir miras olarak kabul edilir.

EPD,DW/SÖ,TY

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