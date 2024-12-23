Grönland'tan Trump'a yanıt: Satılık değiliz

Donald Trump'ın, ABD egemenliğinde olması gerektiğini dile getirdiği Grönland'ın Başbakanı Egede, "Biz satılık değiliz ve hiçbir zaman da satılık olmayacağız" dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ın ülkesinin egemenliğinde olması gerektiği yönündeki sözlerine yanıt veren, Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland Özerk Yönetimi Başbakanı Mute Egede, "Grönland bizimdir. Biz satılık değiliz ve hiçbir zaman da satılık olmayacağız" ifadelerini kullandı. Egede açıklamasının devamında "Özgürlüğümüz için verdiğimiz uzun mücadeleyi kaybetmemeliyiz" dedi.

Donald Trump Fotoğraf: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

20 Ocak'ta yapılacak yemin töreni ile görevine başlayacak olan seçilmiş başkan Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "ulusal güvenliği ve dünya genelindeki özgürlük adına" Grönland'a sahip olmasının "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Danimarka hükümeti ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Bir önceki başkanlık döneminde de Grönland'ın ABD egemenliğinde olması gerektiğini öne süren Trump, Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki söz konusu adayı satın alma girişiminde bulunmuş ancak bu talebi gerek Danimarka hükümeti gerekse Grönland makamları tarafından net bir dille reddedilmişti.

Grönland'ın stratejik önemi

Avrupa ile Kuzey Amerika kıtaları arasındaki konumu itibarıyla ABD açısından stratejik önemi yüksek olan Grönland'da, balistik füzelere karşı uyarı sistemlerinin konuşlandırıldığı bir Amerikan hava üssü bulunuyor. Yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı ada, kapsamlı yetkilere sahip özerk bir yönetim tarafından yönetiliyor. Bugüne dek Danimarka'dan tamamen bağımsız olma yönünde bir girişimi olmayan Grönland, söz konusu İskandinav ülkesine bağımlı bir ekonomiye sahip.

José Raúl Mulino Fotoğraf: Martin Bernetti /AFP/Getty Images

Donald Trump, hafta sonunda yaptığı açıklamada Grönland'ın yanı sıra Panama'nın da egemenliğini sorgulayan ifadelerde bulunmuş ve Panama yönetiminin Panama Kanalı'ndan geçen ABD gemilerinden yüksek vergiler aldığını öne sürerek, Kanal'ı zorla ABD'nin hâkimiyetine sokma tehdidinde bulunmuştu.

Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino ise bunun üzerine, "Panama Kanalı ve çevresindeki toprakların her bir metrekaresi Panama'ya aittir ve öyle olmaya da devam edecektir" demişti.

Reuters / ET,JD

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