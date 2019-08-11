 Grönland’dan Trump’a yanıt: Topraklarımız satılık değil | DÜNYA | DW | 16.08.2019

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DÜNYA

Grönland’dan Trump’a yanıt: Topraklarımız satılık değil

ABD Başkanı Trump’ın Danimarka toprağı Grönland’ı satın almaya talip olduğu iddialarına adanın özerk hükümetinden yanıt geldi. İddialara verilen yanıtta “Topraklarımız satılık değil” ifadeleri kullanıldı.

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Dünyanın en büyük adası Grönland’dan ABD Başkanı Donald Trump’ın adanın tamamını Danimarka'dan satın alma niyetinin bulunduğu iddialarına yanıt geldi.

Danimarka'ya bağlı özerk yönetimden gelen yanıtta, "ABD'yle iyi bir işbirliğimiz var ve biz bunu ülkemize ve sunduğumuz imkanlara yatırım için duyulan ilginin ifade edilmesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. “Elbette Grönland satılık değil” denilen açıklamada, iddiaların resmi bir arka planının bulunmaması gerekçe gösterilerek konuya ilişkin başka bir yorumda bulunulmayacağı belirtildi.

Trump'ın adayı satın almayı düşünüyor iddiası

Wall Street Journal, ABD Başkanı Trump’ın Grönland adasının tamamını satın almayı hedeflediği yönünde bir habere yer vermişti. Trump’ın ismi açıklanmayan danışmanlarının açıklamalarına dayandırılan haberde başkanın Beyaz Saray’daki danışmanlarına dünyanın en büyük adasını satın alma fikrini araştırmaları talimatını verdiği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray’dan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti.

Satellitenbild von Grönland

Yaklaşık yüzde 80'i buzlarla kaplı adanın uydudan çekilmiş görüntüsü

Trump’ın adaya ilgisinin arkasındaki başlıca nedenin adanın yer altı kaynakları ile jeopolitik öneminin bulunduğu öne sürülüyor. Danimarka'ya bağlı özerk bölge statüsündeki Grönland’a 1946’da da dönemin ABD Başkanı Harry Truman talip olmuştu. Truman hükümeti, Danimarka’ya ada için 100 milyon dolar teklif etmiş ancak ret cevabı almıştı.

DW,dpa/SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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