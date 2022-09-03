  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Gorbaçov için cenaze töreni düzenleniyor
Gorbaçov için cenaze töreni düzenleniyorFotoğraf: Sergei Bobylev/Tass/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Gorbaçov için cenaze töreni düzenleniyor

53 dakika önce

Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için cenaze töreni düzenleniyor. Putin, "yoğunluğunu" gerekçe göstererek törene katılmadı.

https://www.dw.com/tr/gorba%C3%A7ov-i%C3%A7in-cenaze-t%C3%B6reni-d%C3%BCzenleniyor/a-63010181

Geçen hafta 91 yaşında hayatını kaybeden eski Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov kendisi için düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Salı günü hayatını kaybeden Gorbaçov için Sovyet döneminden bu yana üst düzey devlet yetkililerinin cenaze törenlerinin düzenlendiği Sendikalar Evi’nde tören yapılıyor. Gorbaçov’un törenin ardından Moskova’daki Novodevichy mezarlığında eşi Raisa’nın yanına gömüleceği belirtilmişti. Törende Gorbaçev’in açık tabutuna yüzlerce kişi çiçek bıraktı. Gorbaçev’in kızı Irina ve iki torunu tabutun yanında oturdu.

Kremlin, tartışmalı bir figür olan son Sovyet lideri için devlet töreni düzenlemeyi reddederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Gorbaçov’un hayatını kaybettiği hastanede tabutuna çiçek bırakmakla yetindi. Kremlin, Devlet Başkanının yoğunluğu nedeniyle cenaze törenine katılmayacağını duyurdu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban törene katıldı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban törene katıldıFotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Gorbaçov için düzenlenen cenaze törenine katılan az sayıdaki yabancı liderler arasında ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban da bulunuyor. Orban, Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara rağmen, Devlet Başkanı Putin ile iyi ilişkileri sürdürüyor.

Kremlin devlet töreninden neden kaçındı?

Gorbaçov için düzenlenecek prestijli törenin devlet cenaze töreni unsurları taşıyacağını ve devletin törenin düzenlenmesine destek vereceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, töreni tam teşekküllü bir devlet töreninden ayıran farkın ne olduğunu ise belirtmedi.

Kremlin’in devlet cenaze töreni düzenlemesi durumunda Putin’in törene katılmak zorunda kalacağı ve Moskova’nın yabancı liderleri de törene davet etmesi gerekeceği için Ukrayna işgalinden sonra Batı’yla gerilen ilişkileri göz önünde bulundurarak bu adımdan kaçınıldığı yorumları yapıldı.

AP/SÖ,JD

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Gorbaçov için cenaze töreni düzenleniyor

Gorbaçov için cenaze töreni düzenleniyor

Politika
53 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Russland - Gaspipeline Blauer Strom

Beş soruda Türkiye'de elektrik ve doğal gaza zam

Beş soruda Türkiye'de elektrik ve doğal gaza zam

Ekonomi
16 saat önce
Symbolbild I BigTech I Social Media

İfşaların ardından gözler sosyal medya yasasında

İfşaların ardından gözler sosyal medya yasasında

Politika
23 saat önce
Belgien Statue Europa vor EU-Parlament in Brüssel

Avrupa'da "büyük türbülans dönemi" uyarısı

Avrupa'da "büyük türbülans dönemi" uyarısı

Ekonomi
4 saat önce
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda tadil protokolü krizi

İstanbul Havalimanı'nda tadil protokolü krizi

Ekonomi
2 Eylül 2022
Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr yanlıları parlamento binasına girdi

SWP uzmanı Azizi: Türkiye için tam bir felaket olur

SWP uzmanı Azizi: Türkiye için tam bir felaket olur

Politika
2 Eylül 2022
Symbolbild: Handel USA Türkei Indien

Yoksullaştıran büyüme ne kadar sürdürülebilir?

Yoksullaştıran büyüme ne kadar sürdürülebilir?

Ekonomi
1 Eylül 2022
Ana sayfaya dön