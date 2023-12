Google 2023'te "en çok arananları" açıkladı

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, 2023'ün en çok arananlarını açıkladı.

1 Ocak-27 Kasım tarihlerini kapsayan listede Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla Gazze'de başlayan savaş, haberler alanında 2023'ün en fazla arama yapılan konusu oldu. İsrail-Hamas savaşını, Titan denizaltısının trajik sonu izledi. Titanik enkazına turistik gezi düzenleyen Titan isimli küçük denizaltıyla dalıştan 1 saat 45 dakika sonra irtibat kesilmiş, içindeki beş kişinin akıbeti günler süren endişeli bir bekleyişe neden olmuştu. Denizin derinliklerinde basınç nedeniyle infilak ettiği saptanan Titan'ın parçaları, Titanik enkazının yakınlarında bulunmuştu.

Google aramalarında haber alanında üçüncü sırada ise Şubat ayında Türkiye ve Suriye'de büyük hasar ve can kaybına yol açan depremler yer aldı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye'de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

En çok aranan isimler Hamlin ve Renner

Google'da aranan kişiler listesinde ise Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından Buffalo Bills'in oyuncusu Damar Hamlin birinci sırada yer aldı. Ocak ayında sahadayken kalbi duran ve kalp masajıyla hayata döndürülen Hamlin, günlerce hastanede komada kalmıştı. Hamlin 12 Ağustos'ta yeniden sahalara dönmeyi başardı. Hamlin'i, kar küreme makinesi altında kalarak ağır yaralanan aktör Jeremy Renner ile ilgili aramalar izledi. 2023'te hayata gözlerini yuman "Rock müziğin kraliçesi" Tina Turner ve aktör Matthew Perry de en çok aranan kişiler arasında yer aldı.

Eğlence dünyası alanında ise en çok aranan kelime, 2023'te gösterime giren komedi filmi nedeniyle "Barbie" oldu. "Atom bombasının babası" olarak tanınan ABD'li fizikçi J.Robert Oppenheimer'in hayatını konu alan film vesilesiyle "Oppenheimer" ve Hint korku filmi "Jawan" da ikinci ve üçüncü sırada geldi.

Google'da 2023'te en çok aranan şarkılar ise Japon müzik grubu Yoasobi'nin "Idol", Jason Aldean'in "Try That In A Small Town" ve Shakira ile Bizarrap'ın birlikte söylediği "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" oldu.

En çok aranan yemek tarifi, Kore mutfağından Bibimbap olurken, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin yeni kulübü Inter Miami CF de spor alanında en çok aranan kelime olarak kayıtlara geçti.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia da geçen hafta en çok arananlar listesini açıklamış, burada ise yapay zekayla çalışan sanal asistan ChatGPT birinci sırada çıkmıştı.

AP/BK,JD

