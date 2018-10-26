 Google çalışanlarından ″cinsel taciz″ protestosu | DÜNYA | DW | 01.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Google çalışanlarından "cinsel taciz" protestosu

Dünya çapınca yüzlerce Google çalışanı şirket yöneticilerinin cinsiyetçi, ırkçı ve kontolsüz iktidarını protesto etti. Çalışanlar daha eşitlikçi ve farklılıklar barındıran bir iş ortamı talep etti.

İrlanda, Google

İrlanda'da Google çalışanları iş bırakma eylemi düzenledi

Yüzlerce Google çalışanı, şirket yöneticilerinin cinsel taciz olaylarındaki tutumunu protesto etmek amacıyla dünya çapında iş bıraktı. Perşembe günü aralarında Tokyo, Singapur, Londra ve Dublin'in de bulunduğu dünyanın farklı şehirlerinde “Gerçek değişim için grev” adını taşıyan protestolar düzenlendi.

Gösterilerde, şirket yöneticilerinin cinsiyetçi, ırkçı ve kontrolsüz iktidarı protesto edildi. Şirketin cinsel tacizle suçlanan üst düzey yöneticilere işten çıkarırken ödediği tazminatları eleştiren çalışanlar, daha eşitlikçi ve farklılıklar barındıran bir iş ortamı taleplerini dile getirdi.

Şirkete yönelik eylemler New York Times gazetesinin, Android işletim sisteminin yaratıcısı olan Andy Rubin hakkındaki cinsel taciz iddialarını gündeme taşıması sonrasında geldi. Haberde Rubin'in 2014 yılında şirketten ayrıldığı ancak şirketin cinsel taciz iddialarını inandırıcı bulmasına rağmen Rubin'e 90 milyon dolar ödendiği iddia edilmişti. Haber sonrası açıklama yapan Rubin ise taciz iddialarını reddetmişti.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai

Google'ın CEO'su Sundar Pichai

İnternet devi Google’ın cinsel taciz vakalarını örtbas ettiği iddiaları sonrası CEO’u Sundar Pichai Salı günü çalışanlara gönderdiği e-postada şirketin geçmiş eylemleri nedeniyle özür dilemişti. Pichai açıklamasında son yıllarda şirkette birçok değişikliğe gittiklerini, "üst düzey pozisyonlarda bulunanların uygunsuz davranışlarına karşı daha sert bir tutum benimsemenin de bu değişiklikler arasında olduğunu" ifade etmişti. CEO ayrıca son iki yıl içinde cinsel tacizle suçlanan 48 çalışanının işine son verildiğini açıklamıştı. Pichai işten çıkartılan 48 kişinin 3'ünün yönetici pozisyonunda olduğunu söylemişti.

AP,rtr/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Google: Cinsel taciz nedeniyle 48 kişiyi işten çıkarttık

Google cinsel taciz vakalarını örtbas ettiği iddialarını reddederek son iki yılda 48 çalışanının işine son verdiğini açıkladı. Taciz nedeniyle işten çıkarılanlar arasında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu belirtildi. (26.10.2018)  

Yüzlerce Google çalışanı "şeffaflık" talep etti

Çin için sansür filtreleri içerdiği öne sürülen bir arama motoru projesi nedeniyle Google çalışanları yönetime çağrı yaptı. Çağrıda, "ne geliştirdiğimizi bilmek hakkımız" denildi. (17.08.2018)  

Haber ajanslarından Google, Facebook'a "sömürü" suçlaması

Avrupa'nın önde gelen haber ajansları yayınladıkları ortak bir açıklamayla internet devleri Google ve Facebook'u medyada çıkan haber ve içerikleri "sömürmekle" suçladı. (04.09.2018)  

Benzer içerik

Google

Google: Cinsel taciz nedeniyle 48 kişiyi işten çıkarttık 26.10.2018

Google cinsel taciz vakalarını örtbas ettiği iddialarını reddederek son iki yılda 48 çalışanının işine son verdiğini açıkladı. Taciz nedeniyle işten çıkarılanlar arasında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu belirtildi.

China Beijing - Google zensiert in China

Yüzlerce Google çalışanı "şeffaflık" talep etti 17.08.2018

Çin için sansür filtreleri içerdiği öne sürülen bir arama motoru projesi nedeniyle Google çalışanları yönetime çağrı yaptı. Çağrıda, "ne geliştirdiğimizi bilmek hakkımız" denildi.

USA Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page

20 yıldır "Google"lıyoruz 04.09.2018

20 yıl önce kurulan Google internet aramalarıyla özdeşleşti, "Google"lamak tabiri günlük hayatın parçası haline geldi. Ancak şirket veri koruma düzenlemelerini ihlalden tekelciliğe çeşitli suçlamalarla da karşı karşıya.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mısır ordusu

Mısır’da altı Arap ülkesinden ortak askeri tatbikat

Altı Arap ülkesinin kara, deniz ve hava birliklerinin Mısır’da ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi. Mısır'daki El Ahram gazetesi tatbikatın “şu ana kadarki en büyük Arap askeri tatbikatı” olacağını belirtti. 

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Merkel'in yerine kim geçecek?

Merkel CDU liderliğini bırakıyor. Başbakan adayı da olmayacak. Yerine geçmek isteyense çok sayıda isim bulunuyor. 