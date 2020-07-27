 Google′ın telif konusunda mahkemeye yaptığı itiraza ret | DÜNYA | DW | 08.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Google'ın telif konusunda mahkemeye yaptığı itiraza ret

Google Fransız medya kuruluşlarıyla telif hakları konusunda yaşadığı tartışmada hukuki açıdan yenilgiye uğradı. Temyiz Mahkemesi Google'ın, Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara yaptığı itirazı reddetti.

default

Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet devi Google'ın Fransız medya yayın organlarına telif ödenmesi konusundaki tartışmada bugün Temyiz Mahkemesi kararını verdi.

Paris'teki mahkeme Google'ın Fransız medya kuruluşlarının içeriklerine ödenecek telif konusunda görüşmeler başlatması yönündeki kararına yaptığı itirazı reddetti. Kararın diğer Avrupa Birliği ülkeleri için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Fransız Rekabet Kurumu mahkemenin aldığı kararı "önemli" diye nitelendirdi. Kurum Başkanı Isabelle de Silva Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabet kuralları herkes için geçerli, dijital alanda da" dedi.

Ne olmuştu?

Fransa Rekabet Kurumu, Nisan ayında Google'ı Fransız medya kuruluşlarıyla telif konusunda görüşmelere başlamakla yükümlü kılmıştı. Google Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı bu karara Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak itiraz etse de diğer yandan bu kuruluşlarla görüşmelere başladığını da duyurdu. Görüşmelerde yarın bir uzlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği’nin 2019 yılında kabul edilen telif hakları yasası medya kuruluşlarının Google ya da diğer platformların arama sonuçlarında yer alan içerikleri için telif almalarını öngörüyor. Bu içeriklere haber, fotoğraf ve videolar dahil. Medya kuruluşları Google ya da diğer şirketlerin bu haberler sayesinde reklam geliri sağladığına dikkat çekiyordu. Fransa AB'nin telif yasasını onaylayan ilk ülke olmuştu.

AFP / NS, HT

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AP'den telif hakları reformuna yeşil ışık

AB’nin tartışmalı telif hakları reformu, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi. Google ve YouTube gibi devleri zorlayacak reform, internet özgürlüğü savuncuları tarafından eleştiriliyor. İşte reformun ayrıntıları:  

Avrupa Birliği tartışmalı yeni telif yasasını kabul etti

Avrupa Birliği ülkeleri kamuoyunda tartışma yaratan yeni telif yasasını oy çoğunluğuyla kabul etti. Almanya da evet oyu veren ülkeler arasında yer aldı.  

Benzer içerik

Google-Logo

Mahkemeden "unutulma hakkı"na kısıtlama 27.07.2020

Almanya'da Yargıtay, Türkiye'de de tartışılan arama motorlarındaki "unutulma hakkı"na dair bir kararında kamuoyunun bilgi alma hakkının ağır bastığına hükmetti.

Kind mit Laptop

AP'den telif hakları reformuna yeşil ışık 27.03.2019

AB’nin tartışmalı telif hakları reformu, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi. Google ve YouTube gibi devleri zorlayacak reform, internet özgürlüğü savuncuları tarafından eleştiriliyor. İşte reformun ayrıntıları:

Symbolbild - YouTube Upload

Avrupa Birliği tartışmalı yeni telif yasasını kabul etti 15.04.2019

Avrupa Birliği ülkeleri kamuoyunda tartışma yaratan yeni telif yasasını oy çoğunluğuyla kabul etti. Almanya da evet oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Bişkek'te olağanüstü hâl ilan edildi

Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov, ülkede günler süren hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ardından başkent Bişkek'te olağanüstü hal ilan etti. Ceenbekov, hükümeti de görevden aldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  