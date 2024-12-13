Good Bye Lenin'in yönetmeni Becker hayatını kaybetti

Ünlü Alman yönetmen ve senarist Wolfgang Becker 70 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, yönetmenin ağır bir hastalık sonucu "ani biçimde" yaşamını yitirdiğini duyurdu.

1997'de "Das Leben ist eine Baustelle" adlı filmiyle ilk büyük başarısını yakalayan yönetmen, prömiyerini Berlinale'de yapan bu yapımla Almanya Film Ödülleri'nde üç ödüle layık görülmüştü. 2003 tarihli "Good Bye, Lenin!" (Elveda Lenin!) ise yönetmeni uluslararası tanınırlığa kavuşturan en başarılı filmi olarak kayıtlara geçti. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından annesinin sağlığını tehlikeye atmamak için Doğu Almanya'nın hâlâ var olduğu yalanını sürdüren bir gencin hikayesini anlatan film, 6 milyondan fazla gişe yaparak Almanya Film Ödülleri'nde dokuz ödülün sahibi oldu. Başarısı Almanya sınırlarını da aşan film, altı Avrupa film ödülüne de layık görüldü.

"Good Bye, Lenin!" filminden bir sahne Fotoğraf: United Archives/picture-alliance

Becker'ın, yapımcı Stefan Arndt ve yönetmenler Dani Levy ve Tom Tykwer ile birlikte kurduğu "X Filme" şirketi de Tykwer'in "Run Lola Run" (Koş Lola Koş) ve Levy'nin "Alles auf Zucker" filmi gibi başarılı yapımlara imza attı.

AFP/SÖ,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?