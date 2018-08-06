 Goldman Sachs′tan Türk bankaları için uyarı | EKONOMİ | DW | 07.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Goldman Sachs'tan Türk bankaları için uyarı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, TL'deki değer kaybının Türkiye'deki bankaların sermayelerine olumsuz etkisi konusunda uyarıda bulundu.

New York Logo von Goldman Sachs (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, dolar ve euronun rekor kırdığı Türk ekonomisindeki durumun bankalar için oluşturabileceği tehdide dikkat çekti.

Reuters'ın haberine göre, Goldman Sachs, doların Türk lirası karşısında 7,1 seviyesine ulaşması durumunda bankaların sermaye fazlasının eriyebileceği uyarısını yaptı. Bankanın analistleri, Türk lirasında her yüzde 10'luk değer kaybının, bankaların sermaye seviyelerini ortalama 50 baz puan düşüreceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs'ın analistlerine göre, Haziran sonundan bu yana kurda gerçekleşen yüzde 12'lik düşüş, Yapı Kredi'yi sermaye seviyesi açısından en zayıf banka hâline getirdi. Garanti ve Akbank'ın diğer bankalara göre daha iyi bir görünüm sergilediği aktarıldı. 

Analistler, "Türk lirasının artan değer kaybı, özellikle düşük sermaye seviyesi olan bankalar için sermaye endişelerini arttırabilir" dedi.

Trump yönetiminin ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğuna tepki olarak Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulama kararıyla tırmanan kriz, Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kaybetmesine neden olmuştu. Dolar, Salı akşamı itibarıyla 5,25 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 6,09 TL seviyesinde.

Video izle 04:40
Şimdi canlı
04:40 dk

"Türkiye bir finansal çöküşe doğru ilerliyor"

DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Doların ateşi nasıl düşecek?

Türk Lirası'nın Dolar karşısında tarihi değer kayıpları yaşamasının ardından gözler ekonomi yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Uzmanlar, ''Erdoğan, kafasındaki planı bir an önce açıklamalı'' diyor. (07.08.2018)  

Yalçın: Türkiye ciddi bir finansal krize doğru ilerliyor

Konstanz Üniversitesi'nden ekonomist Erdal Yalçın, Türkiye'nin "günbegün ciddi bir finansal krize doğru ilerlediği" görüşünde. Yalçın ayrıca "Türkiye'nin istikrarsızlaşması AB'nin çıkarına değil" uyarısında bulundu. (06.08.2018)  

Euro 6 TL'yi aşarak yeni rekor kırdı

Türkiye'de hem euro hem de dolar bir kez daha rekor kırdı. Euro 6 TL'yi geçerken dolar 5,27 seviyesini gördü. (06.08.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

"Türkiye bir finansal çöküşe doğru ilerliyor"  

Benzer içerik

Türkische Lira - Inflation

Yalçın: Türkiye ciddi bir finansal krize doğru ilerliyor 06.08.2018

Konstanz Üniversitesi'nden ekonomist Erdal Yalçın, Türkiye'nin "günbegün ciddi bir finansal krize doğru ilerlediği" görüşünde. Yalçın ayrıca "Türkiye'nin istikrarsızlaşması AB'nin çıkarına değil" uyarısında bulundu.

Türkische Lira - Inflation

Doların ateşi nasıl düşecek? 07.08.2018

Türk Lirası'nın Dolar karşısında tarihi değer kayıpları yaşamasının ardından gözler ekonomi yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Uzmanlar, ''Erdoğan, kafasındaki planı bir an önce açıklamalı'' diyor.

Turkei - Geld wechseln

Euro 6 TL'yi aşarak yeni rekor kırdı 06.08.2018

Türkiye'de hem euro hem de dolar bir kez daha rekor kırdı. Euro 6 TL'yi geçerken dolar 5,27 seviyesini gördü.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hamburg Container auf der «Barzan» von Hapag Lloyd (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

Alman ihracatında artış krizlere rağmen sürüyor

Alman şirketleri 6 ayda yaklaşık 663 milyar euroluk ihracat yaptı. İhracattaki artışta AB ülkelerinden talep önemli rol oynadı. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 