Goldman Sachs'tan Türk bankaları için uyarı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, dolar ve euronun rekor kırdığı Türk ekonomisindeki durumun bankalar için oluşturabileceği tehdide dikkat çekti.

Reuters'ın haberine göre, Goldman Sachs, doların Türk lirası karşısında 7,1 seviyesine ulaşması durumunda bankaların sermaye fazlasının eriyebileceği uyarısını yaptı. Bankanın analistleri, Türk lirasında her yüzde 10'luk değer kaybının, bankaların sermaye seviyelerini ortalama 50 baz puan düşüreceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs'ın analistlerine göre, Haziran sonundan bu yana kurda gerçekleşen yüzde 12'lik düşüş, Yapı Kredi'yi sermaye seviyesi açısından en zayıf banka hâline getirdi. Garanti ve Akbank'ın diğer bankalara göre daha iyi bir görünüm sergilediği aktarıldı.

Analistler, "Türk lirasının artan değer kaybı, özellikle düşük sermaye seviyesi olan bankalar için sermaye endişelerini arttırabilir" dedi.

Trump yönetiminin ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğuna tepki olarak Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulama kararıyla tırmanan kriz, Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kaybetmesine neden olmuştu. Dolar, Salı akşamı itibarıyla 5,25 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 6,09 TL seviyesinde.

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DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe