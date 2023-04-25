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Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya
Zafer KızılkayaFotoğraf: Matrix/IMAGO
Doğa ve ÇevreTürkiye

Goldman Çevre Ödülü Türkiye'den Zafer Kızılkaya'ya gitti

33 dakika önce

"Yeşil Nobel" olarak adlandırılan çevre alanında dünyanın en önemli ödüllerinden Goldman Ödülleri'nin bu yılki sahipleri arasında Türkiye'den de bir isim var.

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Dünyanın en önemli çevre ödüllerinden biri olarak görülen ve Yeşil Nobel olarak da adlandırılan Goldman Ödülleri bu yıl Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya, Zambiya, Finlandiya ve Endonezya'dan çevre aktivistlerine verildi. ABD'nin San Francisco kentinde Pazartesi günü düzenlenen törende su kirliliğine, monokültüre ve aşırı avlanmaya karşı faaliyetler yürüten çevrecilere 150 biner dolarlık ödülleri takdim edildi.

Ödülün Türkiye'deki sahibi Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkayaoldu. Goldman Ödülleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zafer Kızılkaya'nın yerel balıkçılık kooperatifleri ve yetkililerle yaptığı iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin deniz koruma alanları ağını Akdeniz kıyılarının 310 mili boyunca genişlettiğine dikkat çekildi.

Goldman Çevre Vakfı tarafından her yıl dünyanın farklı bölgelerinden altı çevre aktivistine ödül veriliyor. Bu ödülü daha önce alanlar arasında Brezilya Çevre Bakanı Marina Silva ve Kolombiya Devlet Başkanı Yardımcısı Francia Marquez gibi isimler de bulunuyor.

Ödüller neden verildi?

Kızılkaya ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Okyanusların korunması gezegenimizin geleceğini belirleyecek" dedi. Akdeniz'de yaptıkları araştırma sonucunda Gökova'nın en az balık olan ve Türkiye'de ekosistemin en çok tahrip edildiği yer olduğunu tespit ettiklerini belirten Kızılkaya, bölgede kurdukları sistem sayesinde yasa dışı balıkçılığı yüzde 90'dan fazla engellediklerini söyledi.

Brezilyalı çevreci Alessandra Korap Munduruku, İngiliz Anglo American şirketinin Amazonlar'daki maden ocağı projesine karşı mücadelesi nedeniyle, Zambiya'dan Chilekwa Mumba, bakır madeni kaynaklı deniz kirliliğine karşı kazandığı hukuk mücadelesinden dolayı, Finlandiya'dan Tero Mustonen endüstriyel inşaatlar ve turba yakımına karşı çalışmaları nedeniyle, Endonezyalı aktivist Delima Silalahi de Sumatra'daki yağmur ormanlarına yönelik girişimleri için ödüle layık görüldü. ABD'den Diane Wilson da kimya firması Formosa Plastics'in Meksika Körfezi'ni plastik atıklarıyla kirletmesine karşı yaptığı çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi.

 

dpa,DW / HS,ET

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