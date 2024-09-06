Golbol Kadın Milli Takımı üçüncü kez Olimpiyat şampiyonu

Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları finalinde İsrail'i yenen Golbol Kadın Milli Takımı üçüncü kez şampiyon oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda finalde İsrail'i 8-3 mağlup ederek üst üste üçüncü kez altın madalyanın sahibi oldu.

Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde İsrail ile karşılaştı. South Paris Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler 7-2 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Kadın Milli Takımı, karşılaşmayı 8-3 kazanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

Golbol Kadın Milli Takımı finalde İsrail'i mağlup etti Fotoğraf: Naomi Baker/Getty Images

Bu sonuçla, Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından üçüncü kez olimpiyat şampiyonu olan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda Türkiye adına en fazla madalya kazanan ekip oldu.

Milli takıma altın madalyayı getiren baş antrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı.

Golbol Kadın Milli Takımı İsrail ile yaptığı maç sırasında Fotoğraf: Naomi Baker/Getty Images

Türkiye madalya sayısında kendi rekorunu kırdı

28 Ağustos'ta başlayan Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'na Türkiye 48 kadın ve 46 erkek olmak üzere toplam 94 sporcu ile katılıyor.

Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'ndaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Kendi rekorunu kıran Türkiye'nin şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunuyor. Paralimpik Oyunları 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

DHA, DW/JD, BK

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