Glifosat davasında Bayer'e ilk darbe

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kaliforniya eyaletinin San Francisco Yüksek Mahkemesi’nde devam etmekte olan davada jüri Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in geçen sene satın aldığı ABD merkezli Monsanto tarafından üretilen glifosat içeren zirai ilacın kansere yol açtığına karar verdi.

Oybirliği ile alınan kararda jüri "Bayer firmasının yan kuruluşu Monsanto tarafından üretilen Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın, davacı Edwin Hardeman'da kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğu" sonucuna vardı. 70 yaşındaki davacı ot öldürücü ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde kullandı.

Jürinin bu kararıyla ikinci aşamaya geçilecek olan davada biyokimya devi Monsanto'nun ilaca ilişkin riskleri bilip bilmediği ve olası tazminat miktarının ne seviyede olabileceği konusunda karar verilecek.

Karar sonrası Bayer firması yazılı açıklamasında "hayal kırıklığına uğradığını" belirtti. Açıklamada, "Şirket, glifosatın kansere yol açmadığı yönündeki mevcut bilimsel verilere kanidir" ifadesi kullanıldı. Şirket davanın ikinci aşamasında Hardeman'ın kansere yakalanmış olması konusunda sorumlu tutulamayacağını savunacak.

Glifosat kararı emsal olabilir

Benzer davalara "öncü" olacağı gerekçesiyle yakından takip edilen glifosat davası ABD'de büyük yankı uyandırdı. Mahkemenin vereceği karar sonraki davalar açısından zararın ve tazminat miktarının hesaplanması konusunda emsal teşkil edecek.

Alman Bayer firması, Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almıştı. Glifosatın kansere yol açtığı yönündeki iddiaları reddeden şirket savunmasında tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ilacın makul miktarlı kullanımın sağlık açısından zararlı olmadığına ilişkin denetim makamlarının kararlarına işaret ediyor.

Geçen yıl ABD'de Monsanto'ya karşı açılan glifosat davasında şirket kanser riskine ilişkin olarak tüketicileri uyarmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulmuş, biyokimya devi 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmiş, tazminat sonradan 76 milyon dolara düşürülmüştü.

Uzmanlar, karar sonrası hisseleri değer kaybeden Bayer'in, Monsanto'yu satın alırken riskleri doğru hesaplayamadığı yorumlarını yapıyor. Monsanto şirketi glifosat ve kanser ilişkisi ile alakalı 11 bin 200 dava ile karşı karşıya.

dpa,rtr,AFP/MY,HT

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