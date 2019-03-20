 Glifosat davasında Bayer’e 80 milyon dolar ceza | DÜNYA | DW | 28.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Glifosat davasında Bayer’e 80 milyon dolar ceza

ABD'de görülen davada mahkeme, geçen yıl satın aldığı Monsanto firmasının ürettiği glifosat içeren zirai ilacın kansere yol açtığı gerekçesiyle Alman Bayer firmasının 80 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Symbolbild: Monsanto Roundup (Getty Images/AFP/J. Edelson)

ABD'de bir mahkeme Alman kimya ve ilaç devi Bayer'in geçen sene satın aldığı ABD merkezli Monsanto tarafından üretilen glifosat içeren zirai ilacın kansere yol açtığı gerekçesiyle Bayer'in 80 milyon 300 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

ABD'nin Californiya eyaletindeki San Francisco Yüksek Mahkemesi jürisi geçen hafta davanın ilk aşamasında oybirliği ile aldığı kararda "Bayer firmasının yan kuruluşu Monsanto tarafından üretilen Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın, davacı Edwin Hardeman'da kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğu" sonucuna varmıştı. Lenf kanserine yakalanan 70 yaşındaki davacının, yabani otla mücadelede kullanılan ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde kullandığı belirtiliyor.

Önerdiğimiz linkler

ABD'de devam eden bir davada jüri Alman Bayer şirketi tarafından satın alınan Monsanto'nun ürettiği glifosatın kansere yol açtığına karar verdi. (20.03.2019)

Yabani otla mücadelede kullanılan glifosatın insanlarda kansere yol açabildiği yolundaki tartışma büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü de konuyla ilgili bir rapor yayınladı. AB kararını bu hafta içinde verecek. (17.05.2016)

Almanya’daki dioksin skandalının boyutları tahmin edilenden yüksek çıktı. Sadece sanayide kullanımına izin verilen yağın, yaklaşık 3000 ton hayvan yemine bulaştığı ortaya çıktı. (06.01.2011)

Bayer firması davayı temyize götüreceğini açıkladı. Firma kararın yaklaşık 40 yıldır yapılan bilimsel araştırmaları ve dünya genelindeki denetim kurumlarının glifosat içerikli zirai ilaçların kanserojen olmadığı yönündeki görüşünü değiştirmediğini savundu. Söz konusu kararın gelecekteki davalara emsal teşkil etmeyeceği, her dava için koşulların ve hukuki durumun ayrıca değerlendirileceği kaydedildi.

Geçen Ağustos’ta ABD'de kanser hastası Dewayne Johnson'ın açmış olduğu glifosat davasından 289 milyon dolar tazminat kararı çıkmış, söz konusu tazminat daha sonra 78 milyon dolara düşürülmüştü. ABD’de Ocak ayı sonuna kadar Monsanto'ya glifosat nedeniyle yaklaşık 11 bin 200 dava açıldı.

dpa/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Symbolbild: Monsanto RoundUp

Glifosat davasında Bayer'e ilk darbe 20.03.2019

ABD'de devam eden bir davada jüri Alman Bayer şirketi tarafından satın alınan Monsanto'nun ürettiği glifosatın kansere yol açtığına karar verdi.

Im Labor Erlenmeyerkolben Schutzbrille

Dünya çapında şaibeli bilimsel yayın skandalı 20.07.2018

Dünya çapında 400 bin bilim insanının çalışmalarını hakem değerlendirmesi olmaksızın şaibeli bilimsel dergilerde yayınladıkları ortaya çıktı.

Windeln auf Wickelunterlage

Fransa'da bebek bezinde kimyasal madde endişesi 23.01.2019

Fransa'da yapılan araştırma bebek bezinde kimyasal maddelerin izini ortaya koydu. 23 üründe yapılan inceleme sonrası Fransız hükümeti üreticilere 15 gün süre verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Bakan: Keşke IŞİD'liler Suriye'de ölseydi

Danimarka Adalet Bakanı, Danimarka uyruklu IŞİD militanlarının yargılanmak üzere ülkeye dönmelerine ilişkin, “dönmelerindense ölmüş olmalarını dilerdim” diye konuştu. Bakanın sözlerine muhalefet tepki gösterdi.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  