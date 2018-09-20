 Gize Piramitleri′nin yakınındaki patlamada 2 turist öldü | DÜNYA | DW | 28.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Gize Piramitleri'nin yakınındaki patlamada 2 turist öldü

Dünyaca ünlü Mısır Piramitleri çevresinde yol almakta olan bir turist otobüsünün yakınında meydana gelen patlamada iki Vietnamlı turist hayatını kaybetti.

Ägypten Zwei Tote bei Anschlag auf Touristenbus nahe Pyramiden von Gizeh (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

Mısır'ın başkenti Kahire'de Gize Piramitleri'nin bulunduğu bölgede yol almakta olan bir turist otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldi.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü meydana gelen olay sonucunda iki Vietnamlı turistin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Otobüsün 10'u Vietnamlı olan 12 turisti taşımakta olduğu kaydedildi. Otobüste bulunan Mısırlı şöför ve tur rehberinin de yaralandığı ifade edildi.

Otobüs geçtiği sırada yolun kenarında patlayan maddenin el yapımı bir patlayıcı olduğu bildirildi.                                                                                     

Olayın ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Ägypten Zwei Tote bei Anschlag auf Touristenbus nahe Pyramiden von Gizeh (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Mısır’da Kıpti Hristiyanlara saldırı: 7 ölü

Mısır’da Kıpti Hristiyanları taşıyan bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Saldırıyı IŞİD üstlendi. (02.11.2018)  

Benzer içerik

Österreich Informeller EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Salzburg

Merkel'den Kuzey Afrika ülkeleri için Türkiye önerisi 20.09.2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşmasının benzerinin Kuzey Afrika ülkeleriyle de yapılması yönündeki önerisini yineledi.

Türkei Schneefall in Istanbul

Sultanahmet dertli: Avrupalı turist gelmiyor 24.01.2018

Sultanahmet’te turizm sektöründe çalışanların en çok yakındıkları konu, Avrupalı turistin yok denecek kadar az olması...

Silvester 2016 in Köln Bundespolizei

Interpol'ün canlı bomba listesinde 6 Avrupalı 03.08.2017

Alman basınına yansıyan habere göre Interpol, Avrupa emniyet teşkilatlarına IŞİD'in potansiyel intihar saldırganı olabilecek 173 kişinin ismini gönderdi. Listede altı Avrupalı'nın da bulunduğu belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İsrailli ünlü yazar Amos Oz hayatını kaybetti

İsrailli ünlü yazar Amos Oz 79 yaşında hayatını kaybetti. Oz defalarca Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmiş ancak ödülü kazanamamıştı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  