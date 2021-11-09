Giydirilmiş Zafer Takı’na altı milyon ziyaretçi

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Zafer Takı'nın kumaşla kaplanmış halini 2 haftada yaklaşık 6 milyon kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında hayatını kaybeden Bulgar kökenli sanatçı Christo tarafından tasarlanan Zafer Takı'nın kumaşla kaplanması aksiyonu sadece Fransa'da değil, dünya genelinde büyük ilgi uyandırmıştı. Nitekim, Tak'ın kumaşla kaplı olduğu dönemde Paris'te turist sayısının yüzde 19,3 oranında arttığı belirtildi.

Örtüler vinçlerle takıldı

Paris'te düzenlenen basın toplantısında, tarihi anıtı ziyaret eden 3,2 milyon turistten 1,1 milyonunun yurt dışından yapının sadece kumaşla kaplı halini görebilmek için geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada, kalan 2,8 milyon kişinin ise yurt içinden, Paris veya diğer kentlerden anıtı görmek için geldiği kaydedildi.

Tak'ın kumaş kaplı halinin sergilendiği sırada kente gelen turist sayısındaki en fazla artış ise yüzde 83 ile Almanlarda görüldü.

Sanatçı Christo

Zafer Takı, 18 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında kumaşla sarılı olarak kaldı. Paris'in anıtsal yapılarından olan Tak, 25 bin metrekarelik gümüş mavisi bir kumaşla örtüldü. Örtü 3 bin metre uzunluğunda kırmızı kurdele ile bağlandı. Sanatçı çift Christo (1935-2020) ile eşi Jeanne-Claude (1935-2009) Almanya'da da 1995 yılında Berlin'deki Reichstag'ı örtüyle kaplamışlardı.

Berlin'de Reichstag'ı da örtmüştü

Paris Zafer Takı'nın örtüyle kaplanması projesine çift birlikte başlamıştı. Ancak Jeanne-Claude 2009'da ölünce, Christo projeyi yalnız tamamladı. Tüm ölçüm ve çizimleri yapıp, tasarımı hazır hale getiren ünlü sanatçı da eşi gibi proje yaşama geçirilemeden hayatını kaybetti. Christo Mayıs 2020 öldüğünde 84 yaşındaydı.

dpa/TY,EC

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