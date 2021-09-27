 Girit adasındaki depremde can kaybı | Avrupa | DW | 27.09.2021

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Avrupa

Girit adasındaki depremde can kaybı

Yunanistan’ın Girit adasında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde en az bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Yunanistan'ın Girit adasında meydana gelen depremde en az bir kişi hayatını kaybetti. Yunan televizyonu ERT, Arkalohori'deki bir kilisenin yıkılması sonucunda kilisede çalışan bir kişinin öldüğünü ve 11 kişinin de yaralandığını duyurdu. 

Yunan gazetesi To Proto Thema'nın haberinde ölen kişinin 62 yaşında olduğu belirtildi. Haberde adamın kilisede daha önceki bir depremde meydana gelen hasarın tamiri için çalıştığı sırada depreme yakalandığı kaydedildi. Oğlunun da yaralananlar arasında olduğu ifade edildi.

Arkalohori'de yıkılan bir Ortodoks kilisesi

Arkalohori'de yıkılan bir Ortodoks kilisesi

Depremin yerel saatle 08.17'de meydana geldiği, merkezinin Heraklion'un 23 kilometre uzağında ve 5.8 şiddetinde olduğu açıklandı. Depremin ardından 4.5 şiddetinde artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremin Girit adasının tümünde ayrıca yakınlardaki Santorini ve Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.

Birçok fay hattı üzerinde bulunan Yunanistan bir deprem ülkesi. Birçok deprem denizin altında meydana geldiği için can ve mal kaybı yüksek olmuyor. En son Mart ayında ülkenin merkezinde meydana gelen depremde 11 kişi yaralanmış ve onlarca bina yerle bir olmuştu.

AFP, dpa / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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