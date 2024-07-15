Giriş ücreti uygulaması Venedik'e 2,2 milyon euro kazandırdı

Venedik Belediyesi günübirlik turistlerden giriş ücreti almaya başladı. Nisandan bu yana uygulanan 29 günlük test aşamasında 2 milyon 200 bin euro toplandı.

İtalya'nın Venedik kentinde Nisan ayından bu yana test edilen ücretli giriş uygulamasının Pazar günü başarıyla sonuçlandığı belirtildi. Belediye yönetimi, test aşamasının başladığı 25 Nisan'dan bu yana, kenti günübirlik ziyaret eden yaklaşık 450 bin turistten 2 milyon 200 bin euro giriş ücreti toplandığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada test aşamasında kentte konaklamayan ziyaretçilerden kişi başına 5 euro giriş ücreti alındığı belirtilerek, önümüzdeki yıldan itibaren giriş ücretlerinin düzenli olarak tahsil edileceği kaydedildi.

Giriş ücretleri konusunda izlenecek yöntemin ise test aşamasında edinilen deneyimler doğrultusunda belirleneceği vurgulandı.

Giriş ücretinin geniş çevreler tarafından anlayışla karşılandığını ifade eden Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "Giriş ücretinin amacı, kent sakinleri, çalışanlar, öğrenciler ve turistler için kenti yaşamaya değer kılmak" dedi. Test aşamasında ciddi bir sorunla karşılaşılmadığını da sözlerine ekleyen Brugnaro, uygulama için, "Bu, geliştirilebilecek, revize edilebilir bir önlem" diye konuştu.

"Seyahat gemileriyle gelenler para harcamıyor" eleştirisi

Venedik Belediyesi 25 Nisan'da test aşamasına geçerek günübirlik ziyaretçilerden ücret almaya başladı. Belirlenen 29 günde uygulanan test aşamasında Venedik Bölgesinde yaşamayan ve şehre bir günlüğüne gelen tüm ziyaretçilerden giriş ücreti alındı. Venedik'te en az bir gece konaklayan ziyaretçiler ise kayıtları tutulmasına rağmen ücretten muaf oldu.

Nüfusu 50 binin altında olan Venedik, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçilerin önemli bir kısmı seyahat gemileriyle kente geliyor ve sadece birkaç saat kaldıktan sonra yollarına devam ediyor. Bu turistlerin yemeklerini gemilerde yemeleri ve kentte genelde alış veriş yapmamaları ise esnaf tarafından sıklıkla şikayet konusu yapılıyor. Günübirlik turistlerin az tüketmelerine karşın arkalarında çöp yığınları bıraktıkları ve belediye tarafından sağlanan altyapı hizmetlerinden yararlandıkları da şikayet edilen hususlardan.

epd/TY,BK

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