Giriş-çıkış kısıtlaması bir gün uzatıldı

16.00 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması 1 gün daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığı 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlamasının 1 gün daha uzatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yarın yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak'ta şehir giriş-çıkış kısıtlamalarının 3 Mayıs Pazar günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatılmıştır.

Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş-çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."

Kısıtlamanın geçerli olduğu iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak.

14.42 İran'da camiler pazartesi günü ibadete açılıyor

İran’ın salgın riskinin düşük olduğu birçok il ve ilçesinde camiler, yarın yeniden kapılarını açacak. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani toplam 132 ilçede (şehristan) camilerin ibadete açılacağını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı, televizyondan yayınlanan konuşmasında "Sosyal mesafeyi korumak toplu ibadet etmekten daha önemli" dedi. Ruhani camide namaz kılmanın İslam açısından sadece tavsiye niteliğinde olduğunu belirtti.

İran Sağlık Bakanı Kiyanuş Cihanpur'un açıklamalarına göre ülkede son bir gün içinde 47 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu sayı İran’da, son 55 günde, kaydedilen en düşük günlük can kaybı oldu. Şimdiye kadar 6 bin 203 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği İran'da vaka sayısı da son bir gün içinde 976 daha artarak 97 bin 424’e çıktı.

Gerd Müller

TSİ 13.46 Alman Bakan: Turbo kapitalizm sona ermeli

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, koronavirüs krizini "İnsanlığa, doğa ve çevre ile daha farklı bir ilişki içine girmesi için bir alarm sinyali" olarak değerlendirdi. "Son 30 yılın, sürekli hızlanan-yayılan-artan kapitalizm anlayışı sona ermeli" diyen Bakan Müller, salgının sebeplerinden birinin de yağmur ormanlarının yok edilerek doğanın gasp edilmesi olduğunu ifade etti. "Bu sebepten dolayı düşünce yapımızı değiştirmeliyiz" diyen Müller, salgından sonra küreselleşmenin basit bir şekilde "eski normaline" dönülemeyeceğini vurguladı.

TSİ 12.30 Maas'tan Çin'e şeffaflık çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin'den koronavirüs krizi ile ilgili daha fazla şeffaflık talep etti. "Virüs'ün nereden kaynaklandığını bilmek tüm dünyanın hakkı" diyen Maas, bu sorunun cevabinin siyasetçiler tarafından değil, bilim insanları tarafından verilmesi gerektiğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Maas, "Çin bu noktadaki tavrı ile virüs ile alakalı konularda ne kadar şeffaf olduğunu kanıtlayabilir" ifadesini kullandı.

TSİ 12.10 İspanya'da yavaşlama sürüyor

İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 164 kişinin koronavirüsten kaynaklanan COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 25 bin 264’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada can kaybındaki bir gün içinde kaydedilen artışın 18 Mart’tan bu yana en düşük seviyede olduğu belirtildi. İspanya’da koronavirüs vaka sayısı da 217 bin 466’ya çıktı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Botkin Hastanesi

TSİ 10.27 Rusya'da vaka sayısı tekrar zirve yaptı

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı her gün bir öncekinden daha yüksek olarak kaydediliyor. Son 24 saat içinde virüs taşıdığı tespit edilen insanların sayısının 10 bin 633 olduğu açıklandı. Vaka sayısı dün de şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşmış ve 9 bin 623 olarak duyurulmuştu. Bu rakamlarla birlikte Rusya'da vaka sayısı 134 bin 687'ye yükseldi. Son 1 gün içinde ölü sayısı da 58 kişi artarak 1280'e yükseldi. Reuters haber ajansının verilerine göre tüm dünyada virüse yakalanan insanların sayısı 3 milyon 440 bini geçti. COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısınin ise 243 bin 15 olduğu belirtildi. 210'dan fazla ülke ve bölgeye yayılan SARS-CoV-2 ilk kez Aralık 2019'da Çin'de görülmüştü.

TSİ 09.50 Güney Kore kısıtlamaları gevşetiyor

Koronavirüsle mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de Çarşamba günü itibarı ile kamusal hayata getirilen kısıtlamalar daha da gevşetilecek. Başbakan Chung Sye Kyun televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında fabrikaların aşama aşama yeniden açılacağını söyledi. Ayrıca toplantı ve yürüyüşlere de hijyen kurallarına riayet edilmesi halinde izin verileceğini belirtti.

TSİ 06.30 Almanya'da koronavirüs bilançosu

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 793 daha artarak 162 bin 496'ya yükseldi. COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı da 74 kişi daha artarak 6 bin 649'a yükseldi. ABD'nin Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verdiği rakamlara göre ise Almanya'daki koronavirüs vaka sayısı 164 bin 967. Almanya'da bugüne kadar COVID-19 hastalığından iyileşen insanların sayısı ise yaklaşık 130 bin 600.

DW / EC,ET

Deutsche Welle Türkçe