 Giresun’da sel felaketinde can kaybı arttı | TÜRKİYE | DW | 24.08.2020

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TÜRKİYE

Giresun’da sel felaketinde can kaybı arttı

Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrasında yapılan arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı yediye yükseldi

Türkei Giresun nach der Hochwasserkatastrophe (DHA)

Giresun'da hafta sonunda etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. Bölgede süren arama çalışmalarında ikisi jandarma mensubu, yedi kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Kayıpları arama çalışmaları ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Giresun'a giderek ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Cumartesi sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini artırdığını ifade eden İçişleri Bakanı, "Bu yağmurdan sonra da birçok ilçemizde sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle Dereli merkezde su 2 metrenin üzerine kadar yükseldi" dedi.

Sel nedeniyle 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ile iş makinesinin suya gömüldüğünü söyledi. Soylu, "Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu-Doğankent yolu kapalı ve maalesef bu yol üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde beş jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı" ifadesini kullandı. 

Türkei Giresun nach der Hochwasserkatastrophe (DHA)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de sürmesini beklediklerini söyleyerek, arama-kurtarma faaliyetleri için bölgedeki tüm ekiplerin seferber edildiğini belirtmişti. 

AFAD: 127 kişi kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada da 127 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

AFAD Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu , Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 153 araç ile kurtarma çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.

DW,DHA / MY,ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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