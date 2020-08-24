 Giresun′da sel felaketi: En az yedi kişi öldü | TÜRKİYE | DW | 24.08.2020

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TÜRKİYE

Giresun'da sel felaketi: En az yedi kişi öldü

Giresun’da meydana gelen sel ve heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı yediye yükseldi. AFAD şu ana dek 157 kişinin kurtarıldığını açıklarken, dokuz kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Giresun'da Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden itibaren yapılan arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afette yaşamını yitirenlerin sayısının yediye yükseldiğini söyledi. 

Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle yedi ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Türkei | Verwüstungen nach Flut in Giresun

Jandarmanın bulunduğu araç dereye düştü

Yağışlar sonrası beşi jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere altı kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Şu ana dek yapılan arama çalışmalarında iki jandarmanın cansız bedeni bulundu. 

Türkei Giresun nach der Hochwasserkatastrophe

AFAD: 157 kişi kurtarıldı

Bölgede ekiplerin dokuz kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri eşlik ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki sele ilişkin, "Aralıksız devam eden müdahale çalışmalarında şu ana kadar 157 vatandaşımız kurtarılmıştır. Sel ve heyelan nedeniyle 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesilmiş olup, ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu 49 köye ve 4 mahalleye elektrik verilmiştir. Kalan 21 köy ve 4 mahalle için çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasını yaptı. 

DHA / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrasında yapılan arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı yediye yükseldi  

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