Giresun Valiliği Rabia Naz olayında gözaltı gerekçesini açıkladı

Giresun Valiliği, geçen yıl Eynesil ilçesinde şüpheli biçimde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve TBMM araştırma komisyonunun olay yerindeki çalışmalarını takip eden gazeteciler Canan Coşkun, Tuba Demir ve belgeselci Kazım Kızıl'ın gözaltına alınma gerekçesini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şaban Vatan ve beraberindeki üç kişi, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı bir atölyeye kapatıp tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Küçükal'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, Şaban Vatan'ın yanındaki Coşkun'un, kendini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtarak, tanığın geçen yıl Rabia Naz'ın bulunduğu yere gelmesini sağladığı iddia edildi.

Valilik açıklamasında, "Kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Valilik, olaya ilişkin Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Rabia Naz'ın ölümünü incelemek amacıyla kurulan ve Eynesil'e giden TBMM Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını olay yerinde takip eden gazeteciler Coşkun ve Demir ile belgeselci Kızıl dün gözaltına alınmıştı. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise bugün gözaltına alındı.

Tanık ifade değiştirmişti

Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı hâlde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Rabia Naz’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü ve olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne sürmüştü. Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden bir buçuk yıl sonra TBMM Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlamıştı.

Rabia Naz'ı ilk gören kişi olduğu belirtilen Küçükal'ın geçtiğimiz günlerde, olaydan bir yıl sonra ifade değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu tanık, yeni ifadesinde, Rabia Naz'ı sürünürken gördüğünü ve öncesinde bir "güm" sesi duyduğunu söylemişti.

Baba Şaban Vatan, Coşkun ve Kızıl'ın serbest bırakılması için beklerken çektiği ve bu sabaha karşı sosyal medyada paylaştığı mesajda, dün akşamüstü gazetecilerle birlikteyken, Mürsel Küçükal ile olay yerinde şans eseri karşılaştıklarını söylemişti.

Vatan, "İfade degistiren Mürsel, Rabia Naz'ın sürünerek geldiğine inandırmak için uzun uzun bedensel olarak göstermek gayreti yaptı. Beni inandırmak için böyle bir durum sergiledi. İnandırmadan ziyade yalanının ortaya çıktığını anladı. Adama etkili baskı yapılmış" demişti.

DW/CÖ,SSB

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