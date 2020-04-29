Gilead: Remdesivir'in onay süreci hızlı ilerliyor

TSİ 16.56 İngiltere’de 352 kişi daha yaşamını yitirdi

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hastanelerde 352 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede koronavirüs salgınında şu ana kadar hastane ölümlerinin 20 bin 483 olarak tespit edildiği bildirildi. İngiltere Avrupa’da İspanya ve İtalya’nın ardından en fazla vaka tespit edilen ülke konumunda bulunuyor.

TSİ 15.34 Gilead CEO’su: Remdesivir’in onay süreci hızlı ilerliyor

Gilead Sciences yeni tip koronavirüse karşı tedavi geliştirmek adına yürüttükleri çalışmalarda umut verici sonuçlar aldıkları Remdesivir adlı anti-viral ilacın onay başvurusuna ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) hızlı bir yanıt vereceğini düşündüklerini açıkladı. Gilead CEO’su Daniel O'Day NBC kanalına yaptığı açıklamada onay aldıkları taktirde ilacı mümkün olan en fazla sayıda insana ulaştırmaya çalışacaklarını söyledi.

TSİ 14.44 Macron’dan sokağa çıkma yasağının bitişi için “ilk adım” uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs’ta sona ermesinin sadece ilk adım olduğu konusunda uyardı. Macron “11 Mayıs normal hayata dönmek için bir geçiş değil. Organize edilmesi gereken bir atlatma süreci var. Birkaç adım olacak ve 11 Mayıs onlardan biri olacak” dedi.

TSİ 13.20 Japonya olağanüstü hali bir ay daha uzatmayı planlıyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ülkede koronavirüs nedeniyle uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasını planladıklarını açıkladı. Abe son kararı Pazartesi günü vereceklerini kaydetti. Japonya’da vaka sayıları 15 bini aşarken, ülkede koronavirüs nedeniyle 450 kişinin de yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

TSİ 12.46 İran’da salgında 63 kişi daha yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede salgında toplam 6 bin 91 kişi hayatını kaybetti. Ortadoğu’da virüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan İran’da toplam vaka sayısı 95 bin 646’ya yükseldi.

TSİ 12.30 İspanya’da salgından 281 kişi daha yaşamını yitirdi

İspanya’da koronavirüsten 281 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs toplamda 24 bin 824 can aldı. Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının ise 215 bin 216’ye yükseldiği açıklandı. İspanya dünyada ABD’den sonra koronavirüsten en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

TSİ 12.05 İspanya ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 küçülmesi bekleniyor

İspanyol hükümeti gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) bu yıl yüzde 9,2 daralacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu’na ekonomisiyle ilgili tahminlerini ileten İspanyol hükümeti Ekonomi Bakanı Nadia Calvino 2019 yılında yüzde 2 büyüyen gayrisafi yurtiçi hasılanın bu yıl yüzde 9,2 daralmasını, 2019 yılı sonunda yüzde 13,8 olan işsizliğin ise yüzde 19’a çıkmasını beklediklerini kaydetti.

TSİ 12.00 Çin’in Hubei vilayetinde acil durum seviyesi indirildi

Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü Çin’in Hubei vilayetinde koronavirüs nedeniyle en üzt düzeye çıkarılan acil durum seviyesinin ikinci seviyeye indirildiği açıklandı. Koronavirüs ilk kez Hubei vilayetinin Vuhan kentinde tespit edilmişti. Hubei vilayetinde yaklaşık 60 milyon insan zorunlu karantinada yaşamış, kısıtlamalar Mart ayında kaldırılmıştı.

TSİ 10.36 Rusya'da koronavirüs vaka sayısında rekor günlük artış yaşandı

Rusya koronavirüste günlük rekor vaka sayısı artışı kaydetti. Ülkede vakaların bir günde 7 bin 933 kişi artarak 114 bin 431'e ulaştığı açıklandı. Virüsten yaşamını yitirenlerin sayısının ise 96 kişi artarak bin 169'a çıktığı açıklandı.

TSİ 09.50 Almanya'da koronavirüsten 193 kişi daha yaşamını yitirdi

Almanya'da koronavirüs vakalarının bin 639 kişi artarak 160 bin 758'e ulaştığı açıklandı. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, 193 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve virüs nedenyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 481'e ulaştığı açıklandı.

Reuters, dpa / SSB, BÜ

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