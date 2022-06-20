Gezi Davası kararına şerh düşen hâkim Turhal'a atandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesine göre, Gezi Davası kararına şerh düşen hâkim Turhal'a, Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine şerh koyan hâkim de Kahramanmaraş'a tayin edildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hâkim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı.

HSK'nın yaz kararnamesindeki bazı görev yeri değişiklikleri dikkat çekti.

Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarına muhalefet eden İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hâkimi Kürşad Bektaş, Tokat Turhal Hâkimliğine atandı. Bektaş, dosyada mahkumiyet için yeterli delil olmadığını belirterek sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesinekarşı muhalefet şerhi düşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir de Kahramanmaraş Hâkimliğine tayin edildi.

33 ilde başsavcı değişti

Kararnameyle 33 ilin başsavcısı değişti, 3 Bölge Adliye Mahkemesine de yeni başsavcı atandı.

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturmayı yürüten ve operasyonlara imza atan savcı Murat İnam, Malatya Cumhuriyet Savcılığından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

Kaçakçılık ve örgütlü suçlardan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Alparslan Tufan ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Tufan, Bataklık operasyonu, Milli Emlak yolsuzluğu ve Atadedeler gibi kritik dosyalara bakmıştı.

Tufan ayrıca Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının soruşturmasını yürütmüştü. Tufan, bu soruşturma Ülkü Ocakları mensuplarına uzanınca MHP'li milletvekilleri ve Ülkü Ocakları tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilerek hedef gösterilmişti.

Kararname kapsamında ayrıca Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

DW,ANKA/CÖ,JD