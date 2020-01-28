 Gezi davası ile birleştirilen Çarşı dosyasına yeni rapor | Türkiye | DW | 22.11.2021

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Türkiye

Gezi davası ile birleştirilen Çarşı dosyasına yeni rapor

Gezi davasıyla birleştirilen Çarşı davasında avukatların talep ettiği bilirkişi raporu çıktı. Avukatlar, iddianameye delil olarak giren meşale ve sis bombasına dair tespitlerin dava açısından önemli olduğunu vurguluyor.

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Türkiye'de beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Gezi Parkı davası ile birleştirilen Çarşı dosyasına yeni bir bilirkişi raporu girdi. Raporda, iddianamede yer aldığının aksine meşale ve sis bombasının ateşli silah olarak değerlendirilemeyeceği tespiti yer alıyor.

Gezi Parkı eylemlerinin ardından Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında "hükümeti devirmeye teşebbüs", "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "polise direnmek", "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet" suçlamalarıyla dava açıldı. Dava kapsamında yargılanan tüm sanıklar 2015 yılında beraat etti. Ancak Yargıtay, kamuoyunda "Çarşı davası" olarak bilinen davada verilen beraat kararlarını geçen Nisan ayında oy birliğiyle bozdu.

Gezi davası ile birleştirildi

Çarşı davası bu bozma kararının ardından 30 Temmuz’da yine tüm sanıklar hakkında beraat kararının verildiği ancak bu kararların da bozulduğu Gezi davası ile birleştirildi. Gezi davası bu birleşme kararından önce de dört senedir tutuklu olan iş insanı  Osman Kavala’nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "casusluk" suçlamalarıyla yargılandığı dava ile birleştirilmişti. Birleştirilen davaların ilk duruşması, 8 Ekim’de görüldü.

Yeniden başlayan yargılama sırasında Çarşı davası avukatları, iddianameye delil olarak giren meşale ve sis bombalarının ateşli silah olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu talep etti. Çarşı davası iddianamesinde, Çarşı grubu üyelerine meşale dağıtıldığı, ev aramalarında ise sis bombası ve gaz maskeleri bulunduğu belirtilmişti. Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda, meşale ve sis bombasının ateşli silah kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

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"Kişilere zarar vermiyor, bomba değil"

Bilirkişi raporunda sis bombası hakkında, "özellikle görsel kutlama, fotoğraf çekimi gibi organizasyonlarda kullanıldığı, satışının yasak olmadığı, ucuz olup online satış sitelerinde kolaylıkla ulaşılabilir olduğu, patlamadığı, kişilere zarar vermediği, genel anlamda ‘bomba’ olmadığı" belirtildi. Meşale içinse, "satın almak için özel izin gerektirmeyen, online kanallardan kolaylıkla uygun fiyatlarla alınabilecek nesneler olduğu, dışarı parça salmadığı, patlamaya, aşırı ısı salınımına neden olmadığı" değerlendirmesi yer aldı. Raporun sonuç kısmında, "meşale ve sis bombasının kullanım alanına uygun biçimde kullanılırsa 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek silahlardan olmadığı, yüzlercesinin bir araya getirilerek içleri açılarak içeriklerindeki patlayıcı kimyasalların başka bir sisteme entegre edilip dönüştürülmesi ile kişilere zarar verici hale getirilebileceği" ifade edildi.

Mahkeme heyeti, Çarşı davası sanıklarından N. E.’yi 10 ay, K.K.’yı ise 5 ay "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan hapis cezasına mahkum etmişti. DW Türkçe'ye konuşan Çarşı davası avukatlarından Ömer Kavili, söz konusu raporun bu verilen cezalar nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi.

Davanın gelecek duruşması, 26 Kasım Cuma günü görülecek.

 

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe

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