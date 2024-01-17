Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna saatler kaldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) tim komutanı Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Axiom Mission (Ax-3) mürettebatının, Falcon 9 roketinin, 17 Ocak'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 17.11'de (TSİ 18 Ocak / 01.11) fırlatıldıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gideceğini ifade etti.

19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te ISS'ye ulaşması beklenen mürettebatın burada 14 gün görev yapması planlanıyor.

Erdoğan Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü kabine toplantısı esnasında, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. "Şu an kabine toplantısındayız. Bakan arkadaşlarım da buradalar. Hepsinin sana çok çok selamları var. İnşallah yarın gece tarihi bir göreve çıkacaksın" diyen Erdoğan'a, Gezeravcı "Tüm hazırlıklarımızı tamamlamış vaziyette, görev saatini beklemekteyiz sayın cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın, "Tabi bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli" sözlerine, Gezeravcı, "Gelecek nesillere bizim hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız sayın Cumhurbaşkanım" diyerek cevap verdi.

Ax-3 mürettebatı, soldan sağa: Marcus Wandt (İsveç), Walter Villadei (İtalya), Tim Komutanı Michael Lopez-Alegria (İspanya) ve Alper Gezeravcı (Türkiye) Fotoğraf: DHA

Uzay yolculuğu meydanlarda izlenecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, pek çok kentte meydanlardan ve bilim merkezlerinden takip edilebilecek. Fırlatma töreni ayrıca, Ankara-Kızılay ve İstanbul-Taksim'deki planetaryumların yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu iki kentteki meydanlara kurulan ve "dome çadır" adı verilen dev kubbeli alanlardan da izlenebilecek.

Öte yandan, Ax-3 mürettebatının yolculuğu, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından da takip edilecek.

Fırlatma töreni, Konya Bilim Merkezi, Bursa GUHEM, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'nden de izlenebilecek. Bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine birçok programa yer verilecek.

Bakan Kacır ABD'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan heyet, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye gitti.

Bakan Kacır, uzay görevi için "mutlu, heyecanlı ve gururlu" olduklarını ifade ederek, "Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere biz de Alper Gezeravcı'nın ailesiyle birlikte orada olacağız. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi gerçekleştirecek, böylelikle Türk bilim insanlarının uzay bilimi alanında yürüttükleri çalışmalarda yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız. Alper Gezeravcı aynı zamanda Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye, aziz milletimizin ufkunu gökyüzünün ötesine taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA,DW / ET,EC

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