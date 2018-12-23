Gezen ve Akpınar'dan soruşturma tepkisi

Katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları konuşma nedeniyle haklarında savcılık tarafından soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan konuya dair açıklama geldi.

Gezen, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Biz sonuna kadar eleştiri hakkımızı kullanırız. Biz sanatçıyız. Eğer bu ülkede Erdoğan’ın dediği gibi sanat ve sanatçılar özgürse, eleştirme hakkım her zaman vardır" dedi.

Katıldığı TV programındaki ifadelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadıköy'deki seçmen profilini eleştirdiği konuşmasına yanıt verdiğini belirten Gezen, "O benim vatanseverliğimi, Kadıköy’de oturduğum için yargıladı. Orada oturanların ‘kaymak tabaka’ olduğunu ve Türkiye parçalansa kıllarını kıpırdatmayacağını söyledi. Benim vatanseverliğimi eleştiriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Hiç kimseye böyle bir hak vermiyorum” dedi.

Erdoğan geçen ay partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın. Hiçbirinin de ülke gerçekleriyle ilişkisinin olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurunda değildir. Halbuki buralardaki seçmen profili aynı zamanda Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor" demişti.

Metin Akpınar

Gezen, hakkında açılan soruşturmaya yönelik tepkisini, "Bu nasıl bir demokrasidir ki Cumhurbaşkanı istediğine ‘ulan’ derken, kendisini eleştirenler hakkında soruşturma açılıyor? Bu nasıl bir demokrasi ki ‘bedel ödeyecekler’ diyerek bizi tehdit ediyor ve hedef gösteriyor? Bunlar demokrasiyi hazmedemeyenlerin davranışlarıdır" sözleriyle dile getirdi.

Akpınar: Yanlış aksettirildi

Akpınar ise avukatları aracılığıyla bir açıklamada bulundu. Akpınar'ın avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, müvekkilerinin hakkında soruşturma açılmasına neden olan programda konuşulan konuların çok yanlış anlaşıldığı ve bir takım üzücü, hatalı çıkarımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı'na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur. Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz" denildi.

Ne demişlerdi?

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programının geçen Cuma günkü bölümüne konuk olan Akpınar, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" demişti.

Programın bir diğer konuğu olan Gezen ise "Herkesi azarlıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bil diyor. Bak kardeşim, bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçıların "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine" soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Gezen ve Akpınar'ı isim vermeden eleştirmişti. Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" demişti.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe