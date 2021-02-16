 Gezen ve Akpınar′ın hapsi istendi | TÜRKİYE | DW | 17.02.2021

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TÜRKİYE

Gezen ve Akpınar'ın hapsi istendi

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle hapis ceza talep edildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yargılanıyor

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yargılanıyor

Türk sinema ve tiyatrosunun iki usta ismi Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in, katıldıkları bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakeret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın ikinci celsesi bugün görüldü.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için 1 yıl 2’şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezaları verilmesini talep etti.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Müjdat Gezen ve avukatı katılırken, önceki celsede savunmasını yapan Metin Akpınar katılmadı.

İki sanatçı 21 Aralık 2018'de gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'de sunduğu Halkın Arenası programında sarf ettikleri sözlerden dolayı yargılanıyor.

Suçlamada Gezen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Haddini bil" şeklindeki sözlerinin "Cumhurbaşkanına alalenen hakaret" içerdiği belirtiliyor.

Duruşmaya Türkçe sözlükle gelen Müjdat Gezen savunmasında, "Sözlükte de haddini bil kelimesi hakaret olarak geçmemektedir. Değerini bil anlamına gelmektedir. 'Haddini bil' demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi" ifadesini kullandı. Gezen'in avukatı Fuat Selvi de Gezen'in beraatini talep ederek, "Müvekkilimizin söylediği sözde hakaret suçunun unsurları yoktur. İddianame düzenlenmesi mümkün değildir" dedi.

Metin Akpınar'ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar da müvekkeli için beraat talep ettiğini belirterek, "Sözlerin tümü dikkate alındığında hakaret yoktur eleştiri vardır" dedi. Taraf avukatları da beyanda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti. Sanık avukatları da mütalaadan sonra savunma yapacaklarını söyledi.

Daha önce Akpınar'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahmeke aynı kararı Gezen için de aldı. Buna göre iki sanatçı sonraki celselere katılmak zorunda kalmayacak.

Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyan hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

DW,DHA/TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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