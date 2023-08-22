Getir 2 bin 500 çalışanını işten çıkarıyor

Türk kurye şirketi, dünya çapında sahip olduğu 23 bin çalışanından 2 bin 500'ünü işten çıkaracağını açıkladı.

Korona pandemisi döneminde büyüyen Türkiye merkezli kurye şirketi Getir, küresel çapta sahip olduğu 23 bin çalışanından 2 bin 500'ünü işten çıkaracağını duyurdu.

İlgili açıklamasında "Böylesi kararları almak elbette kolay değil" ifadelerini kullanan Getir, 2 bin 500 çalışanın işten çıkarılma kararındaki amacın, "verimliliği artırmak" olduğunu dile getirdi. Getir yönetiminden yapılan açıklamaya göre, şirketin işten çıkarmalarla ilişkilendirdiği tasarruf ve verimliliği artırma planı, halen faaliyet yürüttüğü beş ülkede kalmasına katkı da sunacak. Getir, Türkiye dışında İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hizmet veriyor. Şirket geçen yıl, yine pandemi sırasında hızla büyüyen Alman rakibi Gorillas'ı yaklaşık 1 milyar euroya satın almıştı.

Geçen Temmuz ayında İtalya, İspanya ve Portekiz pazarından çekileceğini duyuran Getir, söz konusu ülkelerden çekilmesiyle, halen hizmet verdiği, kâr marjını yüksek gördüğü ve kalıcı büyüme sağlayacağını tahmin ettiği beş ülkeye odaklanmayı hedeflediğini kaydediyor.

Getir'in verilerine göre, şirketin gelirinin yüzde 96'sı, operasyonların devam ettiği bu beş ülkeden sağlanıyor.

Kurye şirketleri eleştirilerin odağında

Korona pandemisi döneminde hızla büyüyen ve karını artıran pek çok şirket gibi Getir'in de finansmanı ve geleceği konusunda bir süredir spekülasyonlar yapılıyor. Getir ve benzeri şirketlerin kâr marjı pandeminin sona ermesinden bu yana rekor düşüş kaydetti.

Kendi verilerine göre Getir Almanya'da 10 şehirde gıda ve yemek kuryeliği hizmeti veriyor.

Getir gibi hızlı teslimat odaklı kurye şirketleri uzun süredir tartışmalara neden oluyor. Nitekim pek çok uzman yüksek giderlerine rağmen kârının düşük olduğu eleştirisini getiriyor. Ayrıca söz konusu şirketlerin müşteriye ulaşmak amacıyla yürüttüğü reklam çalışmaları için de yüksek harcamalar yaptığı belirtiliyor.

Pandemi sonrası piyasadaki kötü gidişata rağmen, son aylarda, daha önce sadece restoranlarla çalışan kurye şirketi Lieferando da, Almanya'da gıda ve ev eşyası kuryeliği piyasasına girdi ve böylece Getir'e yeni bir güçlü rakip daha doğmuş oldu. Yine daha önce sadece içecek kuryeliği yapan pek çok sirket de son dönemde gıda ve atıştırmalık dağıtımına girdi.

Başta Almanya Gıda, İçecek ve Otelcilik Sendikası (NGG) olmak üzere işçi örgütlenmeleri, sık sık Getir gibi şirketlerin kar marjı için öncelikle sürücülerinin maaşından tasarrufa gittiğini belirterek eleştiriyor. Pek çok kurye şirketi çalışanı geçen yıllarda çalışma koşullarının kötülüğü ve iş güvenliginin yetersizliği gerekçesiyle iş bırakma eylemleri düzenlemiş, eylemler sonucunda Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil de çalışanlarla bir araya gelmiş ve şirketleri ücret ve güvenlik konusunda yasal düzenlemelere uymaya çağırmıştı.

Moto kuryeler eylemde To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Reuters / ETO, ET

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