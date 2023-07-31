  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
Türkiye ekonomisi
Doğa ve ÇevreAvrupa

2023'ün yenilenebilir kaynakları tükendi

21 dakika önce

Dünyada bu yıl için öngörülen yenilenebilir kaynakların halihazırda tüketilerek kapasitenin aşıldığı kaydedildi. Germanwatch, ulaşım ve tarım kaynaklı karbon ayak izine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

https://p.dw.com/p/4UbTs
Kaynakların aşırı tüketimi, dünyanın pek çok bölgesinde kuraklık gibi yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Fotoğraf: ARIF ALI/AFP

Çevre örgütü Germanwatch, dünyanın bu yıl için yenilenebilir kaynaklarının Çarşamba günü itibarıyla halihazırda tüketilmiş olacağını duyurdu. Bonn merkezli örgütün Küresel Ayak İzi Ağı’nın (GFN) güncel araştırmasının sonuçlarına dayanarak yaptığı açıklamaya göre, insanlık, dünyanın 1,7 katı büyüklüğünde bir gezegene sahipmişçesine yaşıyor. Kaynak kullanımının bu yoğunlukta devam etmesi halinde ise 2030 yılında iki gezegene ihtiyaç olacak.

Germanwatch’ın siyasi direktörü Christoph Bals, 50 yılı aşkın süredir yeryüzünün doğal kaynaklarının kesintisiz her yıl aşırı kullanımının söz konusu olduğunu ifade etti. Bals, "Yine de bu aşırı kullanımda son birkaç yıldır artış olmaması, hatta bu yıl hafif bir gerileme görülmesi sevindirici" diye konuştu.

Amerikan yaşam tarzı 5,1 dünya demek

Aşırı kaynak tüketimine ve ekolojik ayak izine ilişkin ülkeler arasında ise önemli farklar göze çarpıyor. Yeryüzünde bütün insanlar ABD’deki yaşam biçimini benimsemiş olsaydı 5,1 yerküreye ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. Aynı şekilde Çin’deki yaşam tarzının 2,4 yerküre, Almanya’dakinin ise 3 yerküre anlamına geleceği kaydediliyor.

Bu yıl için kaynak kapasitesinin halihazırda Mayıs ayında aşıldığı Almanya'da yerkürede aşırı yüklenmeye neden olan faktörlerin başında ulaşım, elektrik ve endüstriyel tarımın neden olduğu yüksek karbon emisyonunun geldiği belirtildi. Germanwatch, ulaşım emisyonları ve aşırı arazi kullanımına yönelik olarak bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tren iklim dostu, ancak bütçe dostu değil

Örgütün atıfta bulunduğu çalışmaya göre, uçak iklime en çok zarar veren ulaşım aracıyken trenle seyahat etmek uçmaya göre 28 kata kadar daha fazla iklim dostu. Ancak genellikle uçak bileti fiyatlarını iki katını bulan tren bileti fiyatları, iklim dostu olduğu kadar bütçe dostu değil.

Germanwatch iklim dostu ulaşım sorumlusu Jacob Rohm, "hava trafiği için öngörülen adaletsiz vergi muafiyetlerinin federal bütçeye yıllık 4 milyar euro katkı sağlayacağını" hatırlatarak, bununla da "Avrupa'daki demiryolu ağının ve tren hizmetlerinin önemli ölçüde genişletilebileceğini" savunuyor.

Germanwatch ayrıca, Avrupa'nın soya gibi hayvan yemi hammaddelerine ya da biyoyakıtlara olan talebinin dünya çapında ormansızlaşmanın belirleyici nedenleri olduğunu vurguluyor. Örgütün tarım politikaları sorumlusu Katharina Brandt, Almanya'nın ithalatının her yıl 43 bin hektar tropikal ormanın yok olmasında payı olduğunu belirtiyor.

KNA/SÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Avrupa'daki aşırı sıcaklar, nehirlerde su seviyelerinin düşmesine yol açtı

Kuruyan nehir ve göller kurtarılabilecek mi?

Kuruyan nehir ve göller kurtarılabilecek mi?

Avrupa’daki nehirler, son yılların en düşük seviyelerinde. İklim değişikliği, su ekosistemlerini çok daha olumsuz etkileyecek. Doğanın kontrolü tekrar ele almasına verilecek destek, daha büyük zararları önleyebilir.
İklim27 Ağustos 2022
Çadır nöbetinin ikinci yıl dönümünde düzenlenen protesto etkinliğine katılanlar - (16.07.2023 / Muğla)

Dört soruda Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi

Dört soruda Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi

Muğla'da köylülerin Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için gerçekleştirdiği ağaç kesimine karşı mücadelesi sürüyor.
Doğa ve Çevre24 Temmuz 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AKP'de yerel seçim hazırlıkları başladı

Politika52 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye ve AB bayrakları

Gümrük Birliği güncellemesi: Nasıl, ne kadar mümkün?

Gümrük Birliği güncellemesi: Nasıl, ne kadar mümkün?

Politika8 saat önce
Buğday başakları

Buğday fiyatları Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Buğday fiyatları Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Ekonomi30 Temmuz 2023

Yapay zeka: ChatGPT aptallaşıyor mu?

Yapay zeka: ChatGPT aptallaşıyor mu?

Teknoloji30 Temmuz 2023
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Selman Dede mesire alanında ağaçlar

Ormanlar iklim krizini nasıl önleyebilir?

Ormanlar iklim krizini nasıl önleyebilir?

Doğa ve Çevre29 Temmuz 2023
Dikenli teller ardında flu Türk bayrağı

Yeni infaz düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Yeni infaz düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Suç29 Temmuz 2023
TCMB'nin Ankara'daki merkezinin girişi

Merkez Bankası atamalarının mesajı ne?

Merkez Bankası atamalarının mesajı ne?

Ekonomi28 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön